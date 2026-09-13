Maresca, Erling Haaland'ın fedakarlığına hayran kaldı — Derbi öncesi sansasyonel itiraf!

Bugün İngiltere ve dünya futbolseverlerinin merakla beklediği Premier Lig 4. hafta derbisi — «Manchester» derbisi oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak olan bu kritik mücadelede «Manchester City» kendi evinde ezeli rakibi «Manchester United» ile karşı karşıya gelecek. Bu dev karşılaşma öncesinde «City» teknik direktörü Enzo Maresca, takımın golcüsü Erling Haaland'ın sahadaki inanılmaz çalışkanlığını ve liderlik özelliklerini övdü. Yeni sezona fırtına gibi giren ve Şampiyonlar Ligi'nde «Porto»yu tek başına deviren Norveçli yıldızın savunmaya yardıma geldiği o an, teknik heyeti hayrete düşürdü.

Peki, Maresca derbi öncesi Haaland'ın hangi kahramanlığını öne çıkardı, 26 yaşındaki forvetin bu sezonki istatistikleri nasıl ve bugün «United» onu nasıl durdurmaya çalışacak?

«Topu geri kazanmak için 80 metre koştu»: Maresca'nın hayranlığı

«Manchester City» hocası, City Xtra'ya verdiği röportajda Norveçli forvetin sadece hücumdaki değil, savunmadaki fedakarlığını da övdü:

Sadece bir golcü değil, gerçek bir savaşçı: «Erling sadece gol atmıyor, sahada büyük bir özveriyle ve durmaksızın çalışıyor», — dedi Maresca;

«Porto» maçındaki 80 metrelik sprint: Teknik adam dikkat çekici bir detayı paylaştı: «Porto maçındaki pozisyonlardan birinde, takım topu geri kazansın diye 80 metre boyunca depar attı. Bu, sahadaki öneminin sadece gollerle ölçülemeyeceğini gösteriyor»;

Tavizsiz galibiyet arzusu: Uzmana göre Haaland, her ikili mücadelede sadece ve sadece kazanmayı hedefleyen gerçek bir lidere dönüştü.

5 maçta 5 gol: Şampiyonlar Ligi'nde duble ve acımasız istatistik

26 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon rakip kaleciler için tam bir kabusa dönüşüyor:

Verimliliğin zirvesi: Haaland, yeni sezonda çıktığı 5 maçta 5 gol atmayı başardı;

Avrupa'daki zaferin mimarı: Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Portekiz'in «Porto» kulübüne karşı iki gol atarak (2:0) takımına kritik bir galibiyet kazandı;

Derbi öncesi zirve formu: Rakip kaleye tehdit oluşturmasının yanı sıra, 90 dakika boyunca yaptığı pres onu bugünkü «Manchester» derbisinin en tehlikeli ismi yapıyor.

Bugün saat 20:30'da: «Manchester» derbisinde büyük kapışma

İngiliz futbolunun en sert rekabeti başlamak üzere:

«City» — «United» derbisi: Premier Lig 4. hafta kapsamındaki bu maç, Manchester şehrinin hakiminin kim olacağını belirleyecek büyük bir baskı altında geçecek;

Puan kaybetmeyen lider: «City», ligdeki hatasız yürüyüşünü sürdürmek ve puan tablosunun zirvesini bırakmamak için sahaya çıkacak;

«Kırmızı Şeytanlar»ın savunma sınavı: «Manchester United» savunmacıları için bugün top için 80 metre koşmaktan çekinmeyen, durdurulamaz Erling Haaland'ı etkisiz hale getirmek ana görev olacak.

Enzo Maresca yönetimindeki «Manchester City» bugünkü derbiye tamamen hazır ve hücumun merkezindeki Norveçli golcü bir kez daha öldürücü darbeyi vurmak istiyor.

Sizce bugün saat 20:30'da başlayacak büyük derbide Erling Haaland yine gol atıp «Manchester City»ye galibiyeti getirebilecek mi, yoksa «Manchester United» deplasmanda süper forveti durdurabilecek mi? Haaland'ın savunma için 80 metre koşması, dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu kanıtlıyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bugünkü süper derbi öncesi hazırlanan bu analizi tüm Premier Lig ve futbolseverlerle paylaşın!