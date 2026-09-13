Hayabusa2 uzay aracı asteroide olan mesafeyi lazerle ölçtü

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Hayabusa2 sondası, uzay araştırmaları tarihinde ilk kez uçuş sırasında bir asteroide olan mesafeyi lazer yardımıyla başarıyla ölçtü. ixbt.com'un haberine göre, bu karmaşık bilimsel deney, genişletilmiş görevin ilk durağı olan Torifunė asteroidinin yakınında gerçekleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yılın 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen benzersiz operasyon sırasında, cihazın üzerindeki LALT (Laser Altimeter) adlı lazer yükseklik ölçer kullanıldı. Lazer ışını, sonda asteroide maksimum düzeyde yaklaştığında, yani 20 ve 15 kilometre mesafedeyken iki kez başarıyla ateşlendi.

Deneyin karmaşıklığı ve teknik detaylar

Bu ölçüm operasyonu, son derece yüksek karmaşıklığı ile dikkat çekti. Uzay aracının hareket hızı saniyede 5,3 kilometre olduğundan, çok dar olan lazer ışınının Torifunė yüzeyinin sadece 30 ve 23 metrelik küçük bir kısmına tam olarak isabet etmesi gerekiyordu.

Başarıya ulaşmak için görev uzmanları, yörüngeyi önceden büyük bir hassasiyetle hesapladılar. Ayrıca, aracın uzaysal yönelimini sıkı bir şekilde kontrol etmek ve faydalı sinyali arka plan gürültüsünden ayırmak için cihazlarda özel ayarlamalar yapılması gerekti.

LALT cihazının yetenekleri

Aslında LALT cihazı, Hayabusa2 sondasına daha önce Ryugu asteroidinin yüzeyini incelemek ve navigasyon görevlerini yerine getirmek için hizmet etmişti. Mesafe ölçümünün yanı sıra, gök cisminin yüzey yoğunluğu, gözenekliliği, yansıtma özelliği ve çevresindeki toz miktarı hakkında da önemli veriler toplamayı sağlıyor.

Uzaydaki nesnelerin gerçek boyutlarını ve ölçeklerini belirlemede bu tür lazer ölçümleri büyük önem taşımaktadır. Bunlar görevin farklı aşamalarında tekrarlanıp aracın hareket verileriyle birleştirildiğinde, asteroidin uzaydaki konumu ve hareket yörüngesi çok daha hassas bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Gezegen güvenliğindeki rolü

Elde edilen sonuçlar sadece bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda gezegenimizin güvenliğini sağlamak için de önemlidir. Asteroid yörüngesinin kesin parametrelerini bilmek, Dünya için tehdit oluşturabilecek yakın çevredeki gök cisimlerinin gelecekteki hareket yönlerini önceden tahmin etmeyi sağlar.

Şu anda Hayabusa2 proje ekibi, gerçekleştirilen deneyin sonuçlarını derinlemesine analiz ediyor. Özellikle bilim insanları, lazer darbesinin Torifunė yüzeyinin tam olarak hangi noktasına çarptığını belirlemek üzerinde çalışıyorlar.