27 yaşındaki influencer tıbbi bir işlem sonrası hayatını kaybetti

·13·Dünya
27 yaşındaki influencer tıbbi bir işlem sonrası hayatını kaybetti

Finlandiya'nın tanınmış influencer'larından ve sosyal medyanın ilk yerel yıldızlarından biri olan Olivia Oras, 27 yaşında hayatını kaybetti. 2 Eylül'de Helsinki'de başarısız bir tıbbi işlemle bağlantılı olarak yaşamını yitirdiği ailesi tarafından açıklandı.

Olivia'nın yakınları, ölümünün beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aile üyeleri, ölümle ilgili detayları paylaşmayacaklarını belirterek, bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini rica etti.

Olivia'nın arkadaşlarından biri yerel medyaya verdiği demeçte, ölümünün kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca olayla ilgili ek soruşturmaların yapılabileceğini ifade etti.

Olivia, 1998 yılında sanat simsarı 80 yaşındaki Reijo Oras ve 56 yaşındaki Johanna Oras'ın tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ergenlik döneminde sosyal medyada ün kazandı. Kariyerinin zirvesindeyken internette yaklaşık 40 bin takipçisi vardı. Olivia'nın hayatı hakkında hatta “The Perfect Selfie” adlı bir belgesel bile çekilmişti.

Siyah deri ceket ve güneş gözlüğü takan sarışın bir kadın renkli bir duvarın önünde duruyor.

Daha sonra kamuoyunun ilgisinden biraz uzaklaşarak pazarlama, moda, yapay zeka şirketlerinde ve annesine ait Kallary tasarım şirketinde çalıştı.

2025 yılında ise Olivia, akciğer hastalıkları araştırmalarını desteklemek amacıyla Oras Respiratus adlı kuruluşu hayata geçirdi.

Vefatından dört gün önce Norveç'in Bekkjarvik kentindeki Michelin yıldızlı bir restorandan, partneri Oskar Komulainen ile birlikte fotoğraf paylaştı. Oskar'ın doğum gününü kutluyorlardı.

Olivia bu gönderide: “Bu geceyi kesinlikle asla unutmayacağız” diye yazmıştı.

Tanınmış girişimci Peter Vesterbacka da Olivia'yı ölümünden birkaç gün önce Turku'da gördüğünü söyledi.

“Bu haber herkes için sürpriz oldu. Çok iyi ve zeki bir genç kadındı. Hâlâ 'bu nasıl olabilir?' diye düşünüyorum” dedi.

Mavi elbiseli sarışın bir kız doğanın içinde gülümseyerek duruyor.

Dans okulu yöneticisi Anitra Ahtola da Olivia'nın anısına duygusal sözler paylaştı.

“Çok erken gittin. Sen ve Osku arasındaki aşk gerçekten özeldi” diye yazdı.

Cumartesi günü Olivia'nın annesi, kızının fotoğrafının bulunduğu bir çerçeveyi, yanına konulan bir gül ve mumla birlikte sosyal medyada paylaştı.

“Olivia 1998–2026. Onu sevdiği platformda analım” diye yazdı Johanna Oras.

Şu ana kadar Olivia Oras'ın ölümüyle ilgili resmi bir tıbbi açıklama yapılmadı.

Olivia OrasOras RespiratusHelsinkiMichelinFinlandiya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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