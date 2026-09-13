HP, büyük ve uygun fiyatlı OmniBook 3 17 dizüstü bilgisayarını tanıttı

·6·Teknoloji
HP, büyük ve uygun fiyatlı OmniBook 3 17 dizüstü bilgisayarını tanıttı

ABD merkezli HP, geniş ekran ve modern Intel işlemcileri içeren yeni, büyük ve uygun fiyatlı OmniBook 3 17 dizüstü bilgisayarını satışa sundu. ixbt.com verilerine göre, cihazın başlangıç fiyatı 1000 dolardan başlıyor ve bu da kendi segmentindeki en büyük ekranlı cihazlardan birini uygun fiyata satın alma imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ekran ve teknik özellikler

Dizüstü bilgisayarın en önemli özelliği, adından da anlaşılacağı üzere 17 inçlik büyük bir ekrana sahip olmasıdır. Ancak maliyeti düşürmek amacıyla temel modelde yalnızca 1600 x 900 piksel çözünürlüğe sahip ucuz bir TN panel kullanılmıştır. Yine de alıcılar, daha kaliteli IPS matrisli Full HD ekranlara sahip daha üst modelleri seçme imkanına da sahiptir.

Cihazın donanımı modern gereksinimleri karşılamaktadır. ixbt.com'un bildirdiğine göre, dizüstü bilgisayarın kalbi olarak Intel Wildcat Lake serisi, daha doğrusu Core Series 3 işlemcileri tercih edilmiştir. Bu çiplerin kullanıcılara yüksek performansın yanı sıra iyi bir pil ömrü sunması bekleniyor.

Batarya ve depolama türleri

Batarya kapasitesi konusunda da modele göre farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle, cihazın en küçük versiyonları 41 Wh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Eğer kullanıcı daha uzun çalışma süresine ihtiyaç duyarsa, 68 Wh kapasiteli daha büyük bataryaya sahip versiyonu seçmek için ek ücret ödemesi gerekecektir.

Depolama seçeneklerine gelince, temel ve en ucuz versiyon 8 GB RAM ve 256 GB depolama (SSD) ile sunulmaktadır. Bu, günlük işler, eğitim ve ofis çalışmaları için yeterli bir başlangıç seviyesidir.

Bağlantı seçenekleri ve tasarım

Modern kablosuz ağ teknolojilerinin desteklenmesi, yeni dizüstü bilgisayarın önemli avantajlarından biridir. Alıcılar, en yeni nesil standartlar olan Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 özelliklerinden yararlanabilecek; bu da veri aktarım hızını ve kararlılığını önemli ölçüde artıracaktır.

Cihazın harici aygıtlarla çalışması için gerekli olan portlar doğrudan gövdeye yerleştirilmiştir. Bunlar arasında:

  • İki adet USB-A portu
  • İki adet USB-C portu
  • HDMI girişi
Tüm bu teknik özelliklere ve büyük ekran boyutuna rağmen, dizüstü bilgisayarın toplam ağırlığı 2 kilogramdır. Bu durum, boyutu göz önüne alındığında gerektiğinde taşınabilir olmasını da bir nebze kolaylaştırmaktadır.

HpDizüstü BilgisayarOmnibookTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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