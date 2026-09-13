«Trump her gün farklı şeyler söylüyor»: Tahran, ABD'nin hangi sözüne inanacağını bilemiyor

Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik durum ve Washington-Tahran arasındaki karmaşık diplomatik ilişkiler zemininde, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD lideri Donald Trump'ın siyasi söylemine karşı açık ve eleştirel bir açıklama yaptı. İran lideri, Beyaz Saray başkanının İran'a yönelik ifadelerinin son derece çelişkili ve istikrarsız olduğunu vurgulayarak, resmi Tahran'ın Trump'ın hangi sözünü gerçek pozisyon olarak kabul etmesi ve neye dayanarak hareket etmesi gerektiğini anlamadığını belirtti.

Bir gün tehdit ve baskı, ertesi gün ise dostluk ve iş birliği çağrıları, iki ülke arasındaki zaten düşük olan karşılıklı güven seviyesini daha da karmaşık hale getiriyor. Peki, Pezeşkiyan Trump'ın hangi çelişkili görüşlerini ifşa etti, Beyaz Saray'ın istikrarsız sinyalleri Tahran diplomasisini nasıl etkiliyor ve ABD-İran ilişkilerindeki bu belirsizlik bölge güvenliği için ne anlama geliyor?

«Bir gün yok etmek istiyor, bir gün dostuz diyor»: Pezeşkiyan'ın açık itirazı

İran Cumhurbaşkanı Donald Trumpın günlük açıklamaları arasındaki keskin farkları somut örneklerle gösterdi:

Sürekli değişen söylem: «Trump her gün farklı şeyler söylüyor. Açıklamalarında tutarlılık ve net bir diplomatik çizgi hissedilmiyor», — dedi İran devlet başkanı;

Yok etme tehdidi ve dostluk iddiası: «Bir gün İran'ı tamamen yok etmek istediğini söylüyor, ancak ertesi gün 'biz İran'ın dostuyuz' diye açıklama yapıyor», — şeklinde tepki gösterdi Pezeşkiyan;

Tanıma ve inkar etme oyunu: Ayrıca, bir gün İran'ı bağımsız ve meşru bir güç olarak tanıdığını, başka bir gün ise kesinlikle tanımadığını vurguladığı kaydedildi;

Karar alma sürecinde çıkmaz: «Bu yüzden onun tam olarak hangi açıklamasını kabul etmemiz ve hangisine dayanarak siyasi hareket etmemiz gerektiğini tam olarak bilmiyoruz», — diye özetledi İran lideri.

Washington'ın «çelişkili sinyalleri»: Güven krizinin derinleşmesi

Beyaz Saray tarafından verilen tutarsız açıklamalar ikili diyaloğu zorlaştırıyor:

Tehdit ve teklif karmaşası: ABD yönetimi bir yandan İran'a karşı ekonomik ve askeri baskıyı artıracağını belirtirken, diğer yandan yeni bir anlaşma ve müzakere masasına çağırıyor;

Tahran'ın temkinli pozisyonu: İran tarafı, böyle istikrarsız bir ortamda sözlere değil, sadece somut adımlara, yaptırımların gerçek anlamda kaldırılmasına ve resmi garantilere inanabileceğini birçok kez vurguladı;

Diplomatik dengenin bozulması: ABD liderinin sosyal medya ve basındaki sık sık değişen çıkışları, uluslararası arabulucuların (Umman ve diğer ülkeler dahil) işini de önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Orta Doğu'da gerilim ve belirsiz gelecek

ABD ve İran arasındaki söz düellosu bölgesel siyaseti ciddi şekilde etkiliyor:

Hürmüz Boğazı ve petrol güvenliği: Açıklamaların sertleşmesi, stratejik deniz yolları ve dünya enerji piyasasındaki istikrara doğrudan tehdit oluşturuyor;

Müzakere beklentilerinin zayıflaması: Net ve tutarlı bir siyasi pozisyon olmadıkça, nükleer program veya bölgesel güvenlik konusunda yeni ve sağlam bir anlaşma yapma olasılığı çok düşük kalmaya devam ediyor;

Gözlemci diplomasi: Resmi Tahran şimdilik ABD iç siyasetinin ve Trump'ın gelecekteki somut adımlarının nasıl bir seyir izleyeceğini dikkatle izleme taktiğini seçiyor.

Mesud Pezeşkiyan'ın bu açıklaması, İran'ın Washington ile diyalogda belirsiz ve istikrarsız vaatlere değil, sadece kararlı ve dengeli bir diplomasiye dayandığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Donald Trump'ın İran'a yönelik birbirini reddeden bu açıklamaları özel bir taktiksel baskı mı, yoksa Washington'ın net bir stratejik planının olmadığının bir göstergesi mi? İran ve ABD yakın gelecekte barışçıl bir diplomatik uzlaşmaya varabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu diplomasisi hakkındaki bu önemli analizi tüm uluslararası siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!