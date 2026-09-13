iQOO 16 amiral gemisi yeni nesil Samsung ekran ve devasa batarya ile geliyor

Akıllı telefon pazarı hızla gelişirken, iQOO markası bir sonraki amiral gemisi iQOO 16'nın tasarımını ve temel teknik özelliklerini açıkladı. Üreticiler tarafından "Canavarın içinde" olarak tanımlanan bu cihaz, son derece güçlü yetenekleriyle mobil endüstride yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış içeriden öğrenen Debayan Roy, bu akıllı telefonun ayrıntılı özelliklerini yayınladı ve cihazın mevcut amiral gemilerini geride bırakması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranıdır. iQOO 16 modeli 6,85 inçlik düz bir OLED panel ile donatılacak. 2K çözünürlüğü ve 165 Hz ekran yenileme hızını destekliyor. İçeriden öğrenen kaynağın belirttiğine göre bu, en gelişmiş M16 malzemesinden üretilen bir Samsung ekranı olup, bu teknolojinin gelecekteki Galaxy S26 Ultra modelinde bile bulunmaması bekleniyor.

En yeni işlemci ve yüksek performans

Akıllı telefonun donanım platformunun temelini, henüz resmi olarak tanıtılmayan güçlü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 çipi oluşturuyor. Bu yeni nesil işlemci, iQOO 16'nın kaynak tüketen oyunlar ve AI işlevleri dahil olmak üzere en zorlu görevleri hiçbir zorluk yaşamadan yerine getirmesini sağlıyor. Ayrıca, hızlı veri aktarımı için modern bir USB 3.2 portu da düşünülmüş.

Batarya kapasitesi açısından da cihaz gerçek bir rekortmen olmaya aday. Akıllı telefona 8400 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilecek. Bu büyük gücü geri kazanmak için 100 W hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj imkanı sunulacak. Bu, kullanıcıların cihazı şarj bitme endişesi olmadan uzun süre kullanmalarını sağlayacak.

Mükemmel kamera sistemi ve koruma

Fotoğraf yetenekleri açısından iQOO 16, üç adet 50 megapiksel sensörden oluşan bir ana kamera bloğu ile donatılacak. Ana modülde 1/1,3 inçlik büyük optik formatlı bir sensör bulunurken, 3x optik zoom özellikli periskop lensinde Sony IMX882 sensörü kullanılıyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 32 megapiksel olup kaliteli otoportreler ve görüntülü görüşmeler garanti ediyor.

Cihazın kasası modern gereksinimleri tam olarak karşılıyor ve IP69 seviyesinde yüksek su ve toz korumasına sahip olacak. Hatırlatmak gerekirse, bu bilgileri açıklayan Debayan Roy daha önce Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro akıllı telefonlarının özelliklerini ve Xiaomi 15 Ultra'nın fotoğraflarını da sızdırmıştı. iQOO 16 amiral gemisinin, gelişmiş ekranı ve teknik göstergeleriyle mobil pazar liderlerine ciddi bir rekabet oluşturması bekleniyor.