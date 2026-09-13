Xiaomi 18 Pro amiral gemisi tasarımında yeni değişiklikler bekleniyor

İnternette Xiaomi 18 Pro akıllı telefonu için tasarlanan kılıf görselleri sızdırıldı ve bu, yeni nesil amiral gemisinin yapısındaki ilginç değişiklikleri gözler önüne serdi. ixbt.com'un haberine göre, yeni aksesuar, mevcut Xiaomi 17 Pro modeline kıyasla cihazın kamerasında, gövdesinde ve ek bir tuşunda değişiklikler olacağını gösteriyor. Bu sızıntılar, markanın hayranlarının ve teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Karşılaştırma sürecinde, kılıf Xiaomi 17 Pro modeline takıldığında kamera bloğunun altında belirgin bir boşluk kaldığı tespit edildi. Bu durum, yeni nesil ana kamera bloğunun aşağıya doğru önemli ölçüde uzayabileceği anlamına gelebilir. Uzmanlara göre, bu ek boşluğun daha büyük sensörler veya güncellenmiş optikler yerleştirme ihtiyacıyla ilgili olması muhtemeldir.

Gövde boyutları ve yapay zeka tuşu

Tasarımdaki diğer değişikliklere göre, Xiaomi 18 Pro selefine kıyasla biraz daha uzun bir gövdeye sahip olacak. Bununla birlikte, güç ve ses kontrol tuşlarının konumunun neredeyse değişmeyeceği tahmin ediliyor, bu da cihazın genel ergonomisini korumasını sağlıyor. Ayrıca, kılıf tasarımında başka bir fiziksel tuş için özel bir boşluğun açılmış olması dikkat çekicidir.

Tahminlere göre, bu yeni ek tuş, HyperOS sistemindeki yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlamak için kullanılacak. Xiaomi için bu tamamen yeni bir fikir değil; benzer bir ek tuş daha önce Mi 10 ve MIX 3 modellerinde de kullanılmış, ancak şirket daha sonra bundan vazgeçmişti. Günümüzde üretken yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu çözüm geri dönüyor.

Kamera özellikleri ve tanıtım tarihleri

Diğer sızıntılara göre, Xiaomi 18 Pro gelişmiş kamera güncellemeleri alacak. Akıllı telefona LOFIC 3.0 teknolojisine sahip, 1/1,28 inç optik formatlı yeni 200 megapiksellik ana SmartSens sensörünün yerleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin, Mi 10 Ultra modelinden bu yana ilk kez şeffaf gövde tasarımını geri getirmeyi planladığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Venice kod adına sahip temel Xiaomi 18 akıllı telefonunun ise biraz daha geç, 2026 yılının Aralık ayı ile 2027 yılının Ocak ayı arasındaki dönemde piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Xiaomi 18 Ultra modelinin şirket tarafından iptal edildiğine dair haberler mevcut.

Şimdilik sunulan tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Kılıflar gelecek yapısal değişiklikleri net bir şekilde gösterse de, kamera özellikleri, ek tuşun tam işlevi ve akıllı telefonların çıkış tarihleri resmi duyuruyu bekliyor.