Ukrayna çevresindeki küresel krizin diplomatik yollarla çözülmesi adına Washington tarafından benzeri görülmemiş aktif ve beklenmedik adımlar atılmaya başlandı. ABD Başkanı'nın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, özel temsilci Steve Witkoff eşliğinde Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği diplomatik ziyaretleri «son derece başarılı» olarak nitelendirdi. Kiev'de düzenlenen prestijli bir forumda konuşan Kushner, bu ziyaretler sırasında her iki tarafın gerçek pozisyonlarının derinlemesine incelendiğini ve Washington'ın artık sadece savaşı durdurmakla kalmayıp, bölgede uzun vadeli ve kalıcı bir barışı sağlama konusunda net bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

En çarpıcı nokta ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa ulaşmak için somut bir eylem paketi hazırlanması talimatını bizzat vermiş olması ve yakın zamanda üçlü müzakere masasının yeniden kurulabilecek olmasıdır. Moskova da böyle bir diyaloğu reddetmediğini ifade etti, ancak en büyük engel bölgesel mesele olmaya devam ediyor. Peki, Kushner Kiev ve Moskova'da hangi yeni fikirleri öne sürdü, müzakereler için hangi ülke ana platform olarak seçiliyor ve savaşı sona erdirmek için taraflar hangi noktalarda uzlaşmalı?

«Sırada ne olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz»: Kushner'in açıklaması

Kiev'deki forumda konuşan Jared Kushner, ziyaretinin önemli sonuçlarını «Yevropeyskaya Pravda» («YEP») gazetesine açıkladı:

«Ziyaret çok başarılı geçti»: «Bu ziyaretlerin son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sanırım artık bir sonraki adımların ne olması gerektiğine dair net bir anlayışa sahibiz», dedi ABD temsilcisi;

Kalıcı barış formülü: Kushner, ABD'nin çatışmayı sadece durdurmakla kalmayıp, «uzun vadeli ve kalıcı barışı neyin getirebileceği» konusunda sağlam bir vizyona sahip olduğunu belirtti;

Her iki taraftan alınan bilgiler: Rusya ve Ukrayna yönetiminden alınan birincil ve güncel bilgiler, yeni yapıcı fikirlerin doğmasına zemin hazırladı.

Trump'ın talimatı ve yaklaşan üçlü toplantı

Beyaz Saray, çatışmanın çözümünde arabulucu olarak aktif bir taktik izliyor:

Trump'ın özel eylem paketi: Donald Trump, Kiev ve Moskova müzakerelerinin sonuçlarına dayanarak barışa ulaşmayı amaçlayan özel bir eylem planı hazırlanması talimatını verdi;

Üçlü formata dönüş: Kushner'e göre en etkili adım, yakın zamanda ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü doğrudan bir toplantı düzenlemek olabilir;

Arabuluculuk sorumluluğu: «Washington'ın görevi, her iki tarafla çalışmak, karşılıklı güveni güçlendirmek, ortak paydalar aramak ve anlaşmaya varma fırsatı yaratmaktır», diye vurguladı Kushner.

Bölgesel tartışmalar engeli ve müzakere alanı: BAE seçeneği

Büyük diplomatik müzakerelerin önünde en karmaşık jeopolitik engeller duruyor:

Bölge meselesi — en karmaşık düğüm: Jared Kushner, Ukrayna konusundaki istişarelerde bölgesel meselenin en karmaşık ve zorlu tartışma konusu olmaya devam ettiğini açıkça kabul etti;

Kremlin'in temkinli yanıtı: Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov üçlü diyaloğu reddetmedi ancak: «Müzakerelerin yeri ve kesin tarihi hakkında konuşmak için henüz çok erken», şeklinde yanıt verdi;

Abu Dabi öncelikli platform mu?: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, gelecekteki barış görüşmeleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) öncelikli müzakere alanı olabileceğini açıkladı.

Jared Kushner ve Steve Witkoff'un Moskova ve Kiev'deki bu ses getiren diplomatik misyonu, uzlaşma kapılarını aralamak ve durma noktasına gelen barış görüşmelerini sonbahar aylarında yeni bir aşamaya taşımak için en ciddi sinyal haline geliyor.

Sizce Donald Trump ve Jared Kushner'in öne sürdüğü yeni plan Moskova ve Kiev'i uzlaştırabilir mi? BAE'de yapılması beklenen üçlü toplantıda savaşın kaderini belirleyecek bir anlaşma imzalanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya diplomasisindeki bu son derece önemli analizi tüm uluslararası siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!