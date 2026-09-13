José Mourinho yedek kulübesindeki duygularını ve gelişim planını açıkladı

·9·Spor
José Mourinho yedek kulübesindeki duygularını ve gelişim planını açıkladı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, taraftarı önünde etkili bir oyun sergileyerek Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti ve önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma sırasında teknik direktör José Mourinho'nun yedek kulübesindeki gergin ve endişeli tavırları kameraların ve gazetecilerin gözünden kaçmadı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Portekizli deneyimli çalıştırıcı, saha kenarındaki ruh haline açıklık getirerek oyuncularının performansından aslında ne kadar memnun olduğunu ve yeni bir takım kurmanın zaman alacağını açıkça ifade etti. Beş hafta sonunda 12 puan toplayarak zirve takibini sürdüren Madrid ekibinin bu başarısının arkasında hangi planlar yatıyor?

Peki, Mourinho neden acele edilmemesi gerektiğini savunuyor, Real Madrid'in oyununda hangi olumlu değişimleri görüyor ve mükemmel bir takım oluşturmak için ne kadar süreye ihtiyaç var?

“Kızgın değildim ama mükemmel bir takım 3 ayda kurulamaz”

Real Madridteknik direktörü, Madrid Zone'a verdiği demeçte takım kurma sürecinin karmaşıklığını şu sözlerle açıkladı:

  • Saha kenarındaki duyguların açıklaması: “Kızgın değildim, aksine sonuçtan memnunum. Ancak sadece birkaç haftadır birlikte çalışıyoruz,” diyen Mourinho, sürecin henüz başında olduklarını vurguladı.

  • Zaman ve sabır gereksinimi: Deneyimli hoca, üst düzey istikrarın hemen yakalanamayacağını belirterek, “Mükemmel bir takım 3 günde, 3 ayda, hatta bazen üç yılda bile kurulamaz” dedi.

  • Adım adım gelişim: Portekizli teknik adam, takımın mevcut durumunda birçok olumlu yön gördüğünü ve kulübün acele etmeden, aşama aşama geliştiğini belirtti.

Bernabéu'da 4-1: Hücum gücü ve sahada güven

Cumartesi akşamı oynanan maç, Madrid ekibi için gerçek bir güç testi oldu:

  • Rayo Vallecano'nun ağır yenilgisi: Ev sahibi ekip, rakip filelere dört gol göndererek kendi sahasında farklı ve güven verici bir galibiyet aldı.

  • Taktiksel disiplin: Teknik heyetin tercih ettiği hücum ağırlıklı oyun anlayışı sonuç verdi ve top kontrolü tamamen Madrid ekibinin elindeydi.

  • Hatalar üzerinde çalışma: Skor 4-1 olmasına rağmen, Mourinho'nun maç boyunca gösterdiği titizlik, takımın savunma ve orta sahadaki küçük eksikliklerini gidermeye yönelikti.

Beş haftada 12 puan: Şampiyonluk yarışında sağlam yer

Bu galibiyet, Real Madrid'in La Liga'daki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi:

  • Puan tablosunda 12 puan: Beş maç sonunda 12 puan toplayan Madrid ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddialı yerini koruyor.

  • Sezon başlangıcında istikrar: Kısa süreli çalışmaya rağmen toplanan 12 puan, yeni taktiksel şemaların takıma hızla entegre olduğunun bir göstergesi.

  • Gelecek sınavlara hazırlık: Takım, ligin yanı sıra yoğun maç takvimindeki zorlu karşılaşmalara zihinsel olarak hazırlanıyor.

José Mourinho'nun disiplini ve her dakikada maksimum sonuç talep etmesi, Real Madrid'i önümüzdeki aylarda çok daha korkutucu ve güçlü bir ekip haline getirecektir.

Sizce José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, bu sezon La Liga şampiyonluğunun en büyük favorisi olabilir mi? Hocanın dediği gibi, mükemmel bir takım kurmak için ne kadar süreye ihtiyaçları var? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Real Madrid'in bu çıkışı ile Mourinho'nun açıklamalarını tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

Real MadridJosé MourinhoLa LigaRayo VallecanoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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