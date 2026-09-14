«Ya nükleer yakıt ya da askeri çatışma!»: ABD'den Tahran'a sert ültimatom

Orta Doğu'daki jeopolitik durum ve küresel enerji piyasası, bir sonraki en tehlikeli ve kritik noktaya yaklaşıyor. ABD yönetimi, İran hükümetine nükleer programı konusunda benzeri görülmemiş bir teklif ve sert bir ültimatom sundu. Saygın Bloomberg ajansına röportaj veren ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington'ın İran'a yurt dışından garantili nükleer yakıt tedarik etmeye tamamen hazır olduğunu, ancak bunun karşılığında Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki ulusal programını tamamen durdurması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray, müzakere masasında net bir seçenek bırakıyor: Ya İran uluslararası topluma geri dönüp barış yolunu seçecek ya da gizli silahlanma planlarını sürdürerek ABD Silahlı Kuvvetleri'nin doğrudan askeri saldırısına maruz kalacak. Şu anda dünya petrol piyasasının önemli bir arteri olan Hürmüz Boğazı'nda hammadde akışının kriz öncesi dönemin üçte ikisine düşmesi nedeniyle durum her zamankinden daha gergin bir hal alıyor.

Peki, Washington uranyum tedarik zincirini nasıl oluşturdu, Pentagon'un İran nükleer tesislerini ele geçirmeye yönelik «tarihin en karmaşık operasyonu» nasıl bir risk oluşturuyor ve bu ültimatom dünya piyasasındaki petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek?

«Müzakereleri tercih ederiz, aksi takdirde...»: Chris Wright'ın Bloomberg'e verdiği demeç

ABD Enerji Bakanlığı'nın resmi pozisyonu iki yönlü bir stratejiye dayanıyor:

Dışarıdan nükleer yakıt tedariki: «İran'a yurt dışından nükleer yakıt tedarik edebiliriz. Milletler topluluğuna yeniden katılarak halklarına barış ve refah getirebilirlerdi», dedi Wright;

Kendi uranyum zincirinin oluşturulması: ABD Enerji Bakanlığı, uranyum üretimi ve ortaklık konusunda uzun vadeli anlaşmaları tamamlıyor; bu da Washington'a nükleer yakıt piyasasını tamamen kontrol etme imkanı sağlıyor;

Açık askeri uyarı: Bakan, Tahran'a açık bir şart koştu: «Müzakere yürütmeyi tercih ederiz. Ya gizli nükleer silah geliştirme programlarını sürdürerek Amerikan ordusuna karşı durabilirler. Biz ise nükleer silah üretmemelerini garanti altına alıyoruz».

Hürmüz Boğazı'nda tehlike: Günlük 10 milyon varil ve istikrarsız fiyatlar

Dünyanın en önemli petrol koridorundaki durum hakkında uzmanlar uyarılıyor:

Aşırı iyimserliğe karşı uyarı: Chris Wright, yakın zamanda İran ile diplomatik bir başarı beklenmediğini söyleyerek yatırımcıları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı;

Petrol hacmindeki keskin düşüş: Şu anda boğazdan günde sadece 10 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor. Alternatif boru hatları hesaba katıldığında bile bu rakam, kriz öncesi hacmin sadece üçte ikisini oluşturuyor;

Enerji piyasasındaki dalgalanmalar: Küresel enerji piyasası son derece istikrarsız ve karmaşık bir durumda kalmaya devam ediyor; herhangi bir askeri çatışma, kara altın fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine yol açabilir.

«Askeri tarihteki en karmaşık operasyon» ve Donald Trumpın pozisyonu

ABD'nin stratejik kararlarının arkasındaki siyasi ve askeri faktörler:

Pentagon'un özel planı: Temmuz ayında The New York Post gazetesinin yazdığına göre, ABD Silahlı Kuvvetleri, İran nükleer tesislerindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek üzere dünya askeri tarihindeki en karmaşık ve tehlikeli operasyonu gerçekleştirmeye hazırlanmış durumda;

Trump'ın tavizsiz şartı: Başkan Donald Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini defalarca kesin bir dille vurguladı. Olası her türlü anlaşma, nükleer silah geliştirmeyi ve satın almayı kesinlikle yasaklamalıdır;

Keskin bir seçimin eşiği: Tahran'ın bu teklifi reddetmesi durumunda, Orta Doğu'da bölgesel bir savaş ve küresel lojistiğin tamamen bozulma riski artıyor.

ABD'nin nükleer yakıt teklifi, diplomatik bir maske altındaki son ültimatom olarak değerlendiriliyor ve Tahran'ın cevabı dünya enerji haritasını kökten değiştirebilir.

Sizce İran, ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi durdurma ve yakıtı dışarıdan alma ültimatomunu kabul edecek mi, yoksa iki ülke arasındaki gerilimin askeri çatışmaya dönüşmesi kaçınılmaz mı? Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik dünyada petrol ve benzin fiyatlarını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerjisi ile siyasetini ilgilendiren bu önemli analizi tüm sevdiklerinizle paylaşın!