«Yapay zeka yarışını kim kazanırsa, dünyayı o yönetecek!»: Trump, YZ'yi yavaşlatmayı reddetti

Yapay zeka (YZ) teknolojilerinin insan medeniyetini tehdit edebileceğine dair endişeler, küresel siyaset sahnesinde keskin bir çatışmaya yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sektörün en büyük milyarderlerinin ve yazılımcılarının ilerlemeyi geçici olarak durdurma çağrılarını kesin bir dille reddetti. Saygın The Washington Post gazetesinin aktardığına göre, Washington yönetimi insanlığın yok olma riskine rağmen YZ gelişimini yapay olarak yavaşlatamaz; çünkü bu, jeopolitik yarışta Çin'e karşı avantaj kaybetmek anlamına geliyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve xAI kurucusu Elon Musk gibi YZ endüstrisi liderleri yeni nesil modellerin kontrolden çıkabileceği konusunda uyarıda bulunurken, Beyaz Saray bu tür açıklamaları «negatif güçlerin manipülasyonu» olarak nitelendirdi. Peki, Washington neden milyonlarca insanın hayatından ziyade borsa ve ekonomik üstünlüğü önceliklendiriyor, Kongre yapay zekayı kısıtlamaya karşı çıkarak nasıl bir risk alıyor ve ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışma dünyanın geleceğini nereye sürüklüyor?

«YZ'de kazanan, her yerde kazanır»: Trump'ın sert açıklaması

Donald Trump, Irish Open golf turnuvası sırasında gazetecilerle yaptığı sohbette Beyaz Saray'ın stratejik hedefini açıkladı:

Çin'den üstün olma talebi: «Yapay zeka alanında Çin'in önündeyiz, dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkesiyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu durumun böyle kalmasını istiyorum» dedi ABD Başkanı;

Mutlak zafer formülü: Trump, teknoloji savaşının sonucunu tek bir cümleyle özetledi: «Yapay zeka yarışını kim kazanırsa, tüm alanlarda o kazanacaktır»;

Borsa ve ekonomik bahis: Başkan, ekonomik politikasının büyük bir kısmını YZ başarılarına bağlamış durumda, çünkü bu teknolojik patlama ABD borsalarında tarihi rekorlar kırıyor.

Musk, Altman ve Amodei'nin uyarısı: Devler neden korkuyor?

Sektörün üç önemli kurucusu hükümeti temkinli olmaya çağırmıştı:

Üçlü ittifak: Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI) ve Dario Amodei (Anthropic), yapay zeka modellerinin insan zekasını aşma hızının çok tehlikeli olduğunu belirterek gelişimin yavaşlatılması önerisini sundular;

«İnsanlık yok olabilir»: Bilim insanları ve yazılımcılar, süper bilgisayarlar ve otonom YZ'nin kontrolden çıkması durumunda bunun insanlığın sonunu getireceğinden endişe ediyor;

Trump'ın itirazı: Başkan bu endişeleri «negatif güçlerin» asılsız iddiaları olarak nitelendirdi: «Bu konuyu gündeme getiren pek çok negatif güç var. Asla gerçekleşmeyecek şeyler hakkında konuşuyorlar.»

Mike Johnson ve Kongre endişesi: «Çin'e kaybetmek, her Amerikalı için bir tehdittir»

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı da teknolojik kısıtlamalara kesinlikle karşı çıktı:

Aceleci yasalara karşı direniş: «Eğer Kongre şimdi acil bir toplantı düzenleyip YZ'yi düzenlemeye (kısıtlamaya) kalkışırsa, bu yarışta Çin'e yeniliriz. Bu da her Amerikalı için gerçek bir tehdit demektir» diye uyardı Johnson;

Kurumsal sorumluluk: Başkan, güvenliğin devletin sıkı denetimiyle değil, programları geliştiren IT şirketlerinin kendi sorumluluklarında olması gerektiğini vurguladı;

Toplumdaki kararsızlık: Sosyal anketler, Amerikalıların YZ'nin hızla gelişmesinden giderek daha fazla endişe duyduğunu ve siyasetçilerin bu konuyu seçim malzemesi haline getirdiğini gösteriyor.

Washington yönetiminin yapay zekayı kısıtlamayı reddetmesi, ABD ile Çin arasındaki teknolojik mücadelenin yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya geçtiği anlamına geliyor.

Sizce yapay zekanın sınırsız ve şiddetli gelişimi gelecekte insanlık için gerçekten ölümcül bir tehdit oluşturabilir mi, yoksa Trump haklı mı ve devletler küresel yarışta bir saniye bile durmamalı mı? ABD ve Çin arasındaki YZ tartışmasında kim galip gelir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm dünyanın kaderini ilgilendiren bu teknolojik çatışma analizini tüm yakınlarınızla ve IT sektörü meraklılarıyla paylaşın!