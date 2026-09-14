Direğe bağlandı: Hindistan'da köylüler 5G hizmeti alamadıkları için operatör çalışanını rehin aldı

Hindistan'ın Uttar-Pradesh eyaletine bağlı Fatehpur bölgesindeki Hardauli köyünde, modern teknoloji ve mobil iletişim kalitesiyle ilgili oldukça şaşırtıcı ve endişe verici bir olay yaşandı. Bölgeye iki yıl önce yeni bir baz istasyonu kurulmasına rağmen, vaat edilen yüksek hızlı 5G internet ve kaliteli iletişim hizmetinden mahrum kalan köylülerin sabrı taştı. İletişim kesintilerini incelemek üzere köye gelen mobil operatörün genç teknisyeni Aditya Bhan Singh, yerel halk tarafından çevrilerek bir direğe iple sıkıca bağlandı. Öfkeli kalabalık, şirket yönetimi bizzat gelip 5G ağını tam kapasiteyle çalışır hale getirene kadar çalışanı bırakmayacaklarını sert bir dille ifade etti.

İki saat sonra, sosyal medyada yayılan videolar sayesinde olay yerine ulaşan polis özel ekipleri, rehin tutulan uzmanı kurtardı; 'eyleme' katılan 6 yerel vatandaş ise derhal gözaltına alındı. Peki, iki yıl boyunca faturalarını ödeyip kalitesiz hizmet alan köylüler neden öfkelerini sıradan bir teknisyenden çıkardı, bu olay ne tür yasal sonuçlar doğurdu ve mobil operatörlerin sorumsuzluğu kırsal bölgelerde nasıl bir infiale yol açıyor?

«İki yıldır parasını ödüyoruz ama iletişim yok!»: Köylülerin öfkesinin kökeni

Olayın gerçek nedenleri, köylülerin uzun süredir devam eden hoşnutsuzluğuna dayanıyor:

İki yıllık boşuna bekleyiş: Hardauli köyüne yaklaşık iki yıl önce özel bir mobil operatörün yeni baz istasyonu kurulmasına rağmen, vaat edilen 5G ağı hiçbir zaman çalışmadı;

Tarifeler ödendi, hizmet ise sıfır: Halk her ay 5G tarifeleri için büyük meblağlar ödedi, ancak basit aramalar ve günlük çevrimiçi hizmetlerde bile 4G ağı sürekli kesintiye uğradı;

Şikayetlerin görmezden gelinmesi: İnsanlar operatöre defalarca resmi şikayette bulundu, ancak şirket üç aydır bir uzman bile göndermeyerek sorunu görmezden geldi.

Direğe bağlanan teknisyen ve iki saatlik esaret

Köye gelen sıradan çalışanın başına gelenlerin detayları:

Beklenmedik kuşatma: Elektrik ve ağ sorunlarını incelemek için gelen yeni teknisyen Aditya Bhan Singh, yerel halk ve esnaf tarafından bir anda çevrildi;

İple direğe bağlandı: Öfkeli kalabalık, şirketin dikkatini çekmek amacıyla teknisyeni doğrudan baz istasyonunun direğine bağlayarak videoya kaydetti ve internette paylaştı;

«Yöneticiler gelmeden gitmeyecek»: Halk, şirketin üst düzey yöneticileri gelip 5G sorununu yerinde çözene kadar çalışanı bırakmayacaklarını açıkça belirtti.

Polisin operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İnternette yayılan ses getiren video polis birimlerini harekete geçirdi:

Hızlı kurtarma: Fatehpur Polis Şefi Abhimanyu Manglik liderliğindeki ekipler olay yerine giderek, direğe yaklaşık iki saat bağlı kalan Aditya Singh'i kurtardı;

6 kişi gözaltına alındı: Kişiyi yasa dışı alıkoyma ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla Rahul Patel, Suraj Yadav, Alok Patel, Yogendra Patel, Alok Yadav ve Sachin Patel tutuklandı (daha sonra kefaletle serbest bırakıldılar);

Büyük sosyal yankı: Olay, Hindistan'da ve dünyada mobil operatörlerin kırsal bölgelerdeki kalitesiz hizmetlerinin ve tüketici haklarının ihlalinin ne tür radikal tepkilere yol açabileceğini gösterdi.

Hindistan'da yaşanan bu sıra dışı ve ses getiren olay, dijital çağda iletişim kalitesinin insanların sinir sistemi ve temel ihtiyaçlarıyla ne kadar iç içe geçtiğini açıkça ortaya koydu.

Sizce, iki yıl boyunca parası ödenen ancak verilmeyen iletişim hizmeti için köylülerin bu sert tepkisi haklı görülebilir mi, yoksa bir insanı direğe bağlamak tamamen yasa dışı ve ilkel bir yöntem mi? Yaşadığınız bölgedeki mobil iletişim ve internet hızından memnun musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünyayı şaşkına çeviren bu olayın analizini arkadaşlarınızla ve sosyal medyadaki yakınlarınızla paylaşın!