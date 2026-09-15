70 milyon dolarlık inek: Viatina-19 neden bu kadar pahalı?

Bir ineğin fiyatı 70 milyon dolara ulaşabilir mi? Brezilya'da yetiştirilen Viatina-19, tam da bu değerle dünyanın en pahalı sığırlarından biri haline geldi. Ancak fiyatı eti veya devasa gövdesiyle değil, genetik potansiyeliyle belirleniyor.

Yüzde 33'ü 21 milyon dolara satıldı

Yakın zamanda düzenlenen bir müzayedede, Viatina-19'un mülkiyet haklarının yüzde 33'ü yaklaşık 21 milyon dolara satıldı.

Bu anlaşmanın ardından ineğin toplam değeri yaklaşık 70 milyon dolar olarak tahmin edildi.

İşin ilginç yanı: Viatina-19 sıradan bir çiftlik hayvanı olarak değil, değerli bir genetik varlık olarak değerlendiriliyor. Viatina-19, Brezilya'da yetiştirilen Nelore ırkına mensup. Başlıca üstünlükleri şunlardır:

sıcak iklime dayanıklılık;

hastalıklara karşı yüksek bağışıklık;

yaklaşık 1100 kilogram ağırlık;

genetik özelliklerini yavrularına yüksek oranda aktarma yeteneği.

Uzmanlar Viatina-19'un değerini öncelikle damızlık potansiyeliyle açıklıyor. Genetik özelliklerinden yararlanmak, embriyo üretimi ve hayvancılık sektörlerinde büyük kazançlar sağlayabilir.