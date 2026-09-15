Yemen hükümet güçleri Husilere karşı geniş çaplı saldırı başlattı

Orta Doğu bölgesinde birkaç yıldır korunan göreceli barış ve ateşkes tamamen bozulmanın eşiğine geldi. Saygın El Cezire televizyon kanalının geçtiği acil habere göre, Suudi Arabistan tarafından tam desteklenen Yemen hükümet birlikleri, stratejik öneme sahip Taiz vilayetinde Husi isyancılara karşı kapsamlı bir askeri karşı saldırı başlattı. Husilerin saldırı girişimini başarıyla püskürten meşru ordu, hava saldırılarının desteğiyle batı yönünde hızla ilerledi. Buna karşılık isyancılar, Suudi Arabistan'ın büyük bir askeri tesisi olan Kral Halid Hava Üssü'ne düzinelerce kamikaze insansız hava aracı ve balistik füzeyle kitlesel bir saldırı düzenlediklerini duyurdu.

2022'de varılan tarihi ateşkesi bozan bu keskin tırmanış, uluslararası ticaretin kalbi olan Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'in kontrolü için acımasız bir savaş dönemini başlattı. Askeri çatışmaların ardından bölgede ağır bir insani felaket yaşandı: birkaç hafta içinde yaklaşık 86 bin masum insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Peki, hükümet güçlerinin Taiz'deki bu saldırısı neyi amaçlıyor, Husilerin Suudi üssüne düzenlediği saldırı ne kadar gerçek ve bu yeni savaş ateşi dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?

Taiz'de kanlı çatışma: Hava saldırıları ve batıya doğru ilerleyiş

Hükümet ordusu ile isyancılar arasındaki çatışmanın yeni aşaması:

Husilerin saldırısı püskürtüldü: İsyancı grupların Taiz vilayetindeki ilk yarma hareketleri hükümet güçleri tarafından geri püskürtüldü ve onlara ağır bir darbe indirildi;

Hava destekli saldırı: Suudi koalisyonuna ait uçakların havadan gerçekleştirdiği nokta atışı saldırılar altında Yemen ordusu batı bölgelerine doğru aktif bir ilerleyiş başlattı;

2022 ateşkesi çöktü: Uzmanlar, bölgede 2022'de varılan ve durumu kısmen istikrara kavuşturan barış anlaşmasının resmen geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.

Kral Halid Üssü'ne düzinelerce İHA ve Babülmendep entrikası

Husilerin karşılık vermesi ve stratejik deniz yolu kontrolü:

Suudi hava üssüne füze yağmuru: Husiler, Suudi Arabistan topraklarında bulunan stratejik Kral Halid Hava Üssü'ne düzinelerce kamikaze İHA ve balistik füzeyle büyük bir saldırı düzenlediklerini iddia etti;

Riyad'ın sessizliği: Suudi Arabistan yetkilileri, Husilerin bu saldırısı ve üsteki hasar konusunda henüz resmi bir açıklama veya doğrulama yapmadı;

Deniz adalarının ele geçirilmesi: Husiler Kızıldeniz kıyılarındaki konumlarını güçlendirerek stratejik öneme sahip adaları ele geçiriyor ve Babülmendep Boğazı'ndan geçen dünya ticaret yolunu tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

86 bin mülteci ve Cibuti krizi: İnsani trajedi

Çatışmalar sivil halkın başına büyük felaketler getirdi:

86 bin kişi yerinden edildi: Son haftalarda yaşanan şiddetli askeri operasyonlar ve bombardımanlar nedeniyle en az 86 bin yerel halk evlerini terk etmek zorunda kaldı;

Kızıldeniz üzerinden kaçış: 2 binden fazla Yemenli mülteci tehlikeli deniz yolunu aşarak Afrika ülkesi Cibuti'ye ulaştı ve kamplara yerleştirildi;

Küresel gıda ve ilaç kıtlığı: Bölgedeki şiddetli çatışmalar, muhtaç halka insani yardım ulaştırma yollarını tamamen kapattı.

Yemen'de yeni bir şiddetle patlak veren bu silahlı çatışma, sadece ülkenin kendisini değil, tüm Kızıldeniz bölgesindeki uluslararası lojistiği ve barışı ciddi şekilde tehdit ediyor.

Sizce Yemen hükümet güçlerinin Suudi desteğiyle başlattığı saldırı, Husi hakimiyetine son verebilir mi, yoksa bu çatışma Orta Doğu'da daha büyük bir savaş dalgasını mı tetikleyecek? Dünya toplumunun Kızıldeniz'deki bu yeni tehlikeyi nasıl durdurması gerektiğini düşünüyorsunuz? Analizlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve jeopolitik durumla ilgili bu önemli makaleyi tüm arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın!