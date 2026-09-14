ABD'de yeni yolcu uçaklarına ek güvenlik bariyeri zorunluluğu getiriliyor

·9·Dünya
ABD'de yeni yolcu uçaklarına ek güvenlik bariyeri zorunluluğu getiriliyor

ABD'de yeni üretilecek ticari yolcu uçakları için ek bir güvenlik gereksinimi uygulamaya konuldu. Buna göre, uçaklarda pilot kabini kapısının önüne ikincil bir koruma bariyeri yerleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bu bariyer, uçuş sırasında kokpit kapısı açıldığında pilot kabinine doğrudan erişimi engellemektedir. Bu uygulama, özellikle pilotlardan birinin kabinden çıkması veya tuvalete gitmesi gerektiği anlarda ek bir koruma katmanı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurala göre ikincil bariyer, pilot kabini kapısı açılmadan önce yolcu kabininden kokpite giden koridoru korumalıdır. Böylece, yetkisiz bir kişinin açık kapıdan yararlanarak kabine girmesi önlenmiş olacaktır.

Uçak kabinindeki kabin memuru ve Boeing 737 MAX 8 koltukları.

FAA'in bu talebi, yeni üretilecek ticari yolcu uçaklarını kapsamaktadır. Halihazırda kullanımda olan tüm uçakların bu sistemle donatılması ise zorunlu değildir.

Yeni güvenlik önlemi, kokpit kapısının açık kaldığı kısa süre zarfında pilot kabinine izinsiz giriş riskini azaltmayı hedeflemektedir.

FAAABDYolcu UçaklarıKokpit KapısıHavacılık Güvenliği
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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