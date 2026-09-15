Öğretmen, öğrencisini işini kaybetme korkusuyla öldürmekle suçlandı

Güney Kore'de bir üniversite öğretim görevlisi, ders verdiği bir öğrenciyle ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin ortaya çıkması durumunda işini kaybetmekten korktuğu için onu öldürmekle suçlandı. Ceza davasına ilişkin soruşturma dosyası savcılığa gönderildi.

31 yaşındaki Çinli öğretim görevlisi Zheng Changsheng, daha önce dersine giren 25 yaşındaki Çinli yüksek lisans öğrencisini öldürmek ve cesedini parçalara ayırıp farklı yerlere atmakla suçlanıyor.

Polis, dosyayı 4 Eylül'de savcılığa sevk etti.

Soruşturma verilerine göre, trajik olay 20 Ağustos sabahına karşı Güney Kore'nin Gyeongsan şehrindeki Zheng'e ait stüdyo dairede meydana geldi.

Hayatını kaybeden öğrenci, 14 Ağustos'ta yüksek lisans diplomasını almak için Güney Kore'ye gelmişti. Diploma töreninin yapıldığı gece kayıplara karıştı.

Zheng, aynı üniversitede iki derse giriyordu ve daha fazla ders vermesi planlanıyordu. Polis, şüphelinin öğrenciyle olan ilişkisinin ortaya çıkması durumunda işini kaybetmekten korktuğunu belirtti.

Güvenlik kameraları, Zheng ve öğrencinin 20 Ağustos günü saat 14:00 civarında daireye girdiklerini kaydetti.

Daha sonra öğretim görevlisi, öğrencinin kaybolduğunu polise bildirmiş ve kendisini onun erkek arkadaşı olarak tanıtmıştı.

Ancak müfettişler, verdiği bilgilerde çelişkiler olduğunu tespit etti. Polis, Zheng'in öğrencinin telefonunu Dongdaegu istasyonu yakınlarında kapattığını açıkladı.

Ayrıca şüphelinin, polisi yanıltmak ve öğrenci hala hayattaymış gibi bir izlenim yaratmak amacıyla onun kıyafetlerini giyerek hareketlerini taklit ettiği de iddia ediliyor.

Zheng, 25 Ağustos'ta sokakta yakalandı. Aynı gün öğrencinin cesedi dairesinde bulundu.

Yerel polis, 1 Ekim'e kadar şüphelinin kimliğini ve fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Özel komisyon bu kararı; suçun ağırlığı, mağdura verilen zarar, delillerin yeterliliği ve benzer suçların önlenmesi gerekliliği ile açıkladı.

Zheng'e cinayet, cesedi parçalama, cesedi terk etme, gizleme ve polis memurlarına engel olma gibi bir dizi suçlama yöneltildi.

Daegu Bölge Mahkemesi, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Soruşturma sürecinde Zheng, aralarında tartışma çıktığını ve öğrencinin hayatına son verdiğini itiraf etti. Ancak bu onun ifadesidir ve mahkeme tarafından onaylanmış nihai bir sonuç değildir.

Başlangıçta psikolojik muayeneden geçmeyi reddetti. Daha sonra ise bu incelemeyi kabul etti. Bu bilgi “Need To Know” tarafından aktarıldı. İnceleme sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Üniversite yönetimi, Zheng'in diğer Çinli öğrencilere de uygunsuz davranışlarda veya tekliflerde bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Güney Kore'nin Busan şehrindeki Çin Başkonsolosluğu ise olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi ve suçluya karşı sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

Hayatını kaybeden öğrencinin ismi resmen açıklanmadı.

Şu anda ceza davasına ilişkin savcılık dosyaları mahkemeye gönderilmiş olup, davanın seyri mahkeme sürecinde belirlenecektir.