Özbekistan Kadın Milli Takımı galibiyeti kaçırdı: Kotrina Kulbite'nin acı itirafı

Kıtanın en prestijli spor festivali olan Asya Oyunları kapsamındaki kadın futbolu 1. tur mücadelesi, Özbek taraftarlar için dramatik ve üzücü bir şekilde sona erdi. Özbekistan Kadın Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında Filipinler ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Oyun tamamen temsilcilerimizin üstünlüğü ve art arda gelen tehlikeli ataklarla geçse de, maçın kaderi son dakikalardaki beklenmedik bir hata yüzünden tamamen değişti. 80. dakikada golü bularak galibiyeti neredeyse garantileyen vatandaşlarımız, 89. dakikada kendi ceza sahaları yakınında yapılan tek bir dikkatsizliğin kurbanı oldular ve cepteki 3 puanı kaybettiler.

Maçın ardından milli takım teknik direktörü Kotrina Kulbite basına samimi ve duygusal bir röportaj vererek, nihai sonucun sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını ancak bunun takımı yıkamayacağını kararlılıkla belirtti. Peki, Litvanyalı uzman öğrencilerinin gösterdiği karakter hakkında ne dedi, 89. dakikadaki hatanın arkasında ne yatıyor ve Özbekistan Milli Takımı bu ağır darbeden sonra bir sonraki tur için nasıl bir mücadele verecek?

«80. dakikadaki golden sonra inanmıştık»: Teknik direktörün acı itirafı

Maç sonundaki dramatik olaylar ve Kotrina Kulbite'nin ilk tepkisi:

Hayal kırıklığı: «Elbette sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bugün birçok pozisyon yarattık, oyunun büyük bölümünü kontrol ettik. 80. dakikada skoru açtıktan sonra üç puanı alacağımıza inanmıştık. Ne yazık ki sonunda galibiyeti koruyamadık», — dedi teknik direktör;

Tek bir hatanın ağır bedeli: Uzman, futbolun acımasız kurallarına vurgu yaparak, 89. dakikada kendi kalemizin yakınındaki küçük bir dikkatsizliğin böyle üst düzey bir turnuvada pahalıya mal olduğunu belirtti;

Sonuç ve oyun arasındaki uyumsuzluk: Kulbite'ye göre, tabeladaki 1-1'lik skor oyundaki gerçek güç dengesini yansıtmıyor; Özbek futbolcular galibiyeti tamamen hak etmişti.

«Onlarla gurur duyuyorum»: Sahadaki mücadele ve gösterilen karakter

Beraberliğe rağmen milli takımımızın sergilediği futbol yüksek not aldı:

Tüm gücünü ortaya koyan kızlar: Teknik direktör, futbolcuların performansından gurur duyduğunu gizlemedi: «Sahada tüm güçlerini ortaya koydular, karakter gösterdiler ve oynamak istediğimiz futbolu sergilediler»;

İnisiyatifin tamamen ele geçirilmesi: Maç boyunca üstünlük büyük oranda temsilcilerimizdeydi, rakip kalede sürekli baskı kuruldu ve birçok tehlikeli pozisyon yaratıldı;

Gelecek için önemli sonuçlar: Teknik heyet, artık pozisyonları değerlendirme verimliliğini artırmaları ve skor avantajını yakaladıktan sonra son dakikalarda maksimum odaklanma üzerinde çalışmaları gerektiğini kaydetti.

«Sadece katılmak için gelmedik!»: Bir sonraki tur öncesi karar

Özbekistan Kadın Milli Takımı ruhen pes etmeye niyetli değil:

Yarından itibaren toparlanma süreci başlıyor: Teknik direktör, sonucu kabullenmek ne kadar zor olsa da takımın hemen toparlanmaya ve bir sonraki maçlara hazırlanmaya başlayacağını ifade etti;

Turnuvadaki yüksek hedef: «Biz bu turnuvaya sadece katılmak için gelmedik. Hedefimiz, layıkıyla rekabet etmek ve Özbekistan için sonuna kadar savaşmak», — diyerek sözlerini tamamladı Kotrina Kulbite;

Play-off şansları: Önümüzde takımı gruptaki daha ciddi rakiplerle mücadeleler bekliyor ve bu maçtan çıkarılan dersler sonraki turlarda belirleyici öneme sahip olacak.

Asya Oyunları'ndaki bu dramatik beraberlik, Özbek kızlarının yüksek potansiyelini ve galibiyet arzusunu gösterdi, ancak kritik anlardaki soğukkanlılık üzerinde hala çalışılması gerektiğini ortaya koydu.

Sizce Özbekistan Kadın Milli Takımı bu Asya Oyunları'nda gruptan başarıyla çıkıp madalya için savaşabilir mi? 89. dakikada kaçırılan bu galibiyetin sebebi neydi; tecrübesizlik mi yoksa zihinsel baskı mı? Analiz ve görüşlerinizi yorumlarda bırakın, milli takımımızın kızlarına moral veren bu önemli analiz makalesini tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!