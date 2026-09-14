iOS 27 güncellemesi ve yeni Siri yetenekleri

Yıllar boyunca çoğu kullanıcı gibi sesli asistanı sadece zamanlayıcı ve alarm kurmak gibi basit işler için kullananlar için, Apple tarafından sunulan iOS 27 güncellemesi bu yaklaşımı kökten değiştirdi. Bu yazılım, test aşamalarından itibaren ana cihazda kullanılmaya başlandı ve güncellenen asistan, karmaşık istekleri yerine getirme ve ekrandaki bağlamı anlama konusunda tamamen yeni bir seviyeye ulaştı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

İki yıl önce Apple, Apple Intelligence sistemini duyurarak sesli asistanın gelişmiş bir sürümünü tanıtmıştı. Birkaç kez ertelenen tarihlerden sonra şirket nihayet bu beklenen özelliği sundu ve sonuç kullanıcıların beklentilerini karşıladı. Google'ın Gemini modelleri temelinde oluşturulan yeni sürüm, önceki sınırlı bilgi tabanına sahip ve ChatGPT entegrasyonundaki sorunlu sisteme kıyasla çok daha akıllı olduğunu gösteriyor. Ayrıca sistem, yeni bir logoya ve geçiş animasyonuna kavuştu.

Spor analizleri ve karmaşık komutlar

Uygulamalı testler sırasında yeni asistanın yetenekleri çeşitli alanlarda denendi. Özellikle Dünya Kupası maçları, takım kadroları ve skorlarla ilgili sorularda ilk sürümlerde bazı küçük hatalar gözlemlense de bilgilerin çoğu doğru bir şekilde sunuldu. Asistan artık birkaç aşamadan oluşan karmaşık talimatları da rahatlıkla yerine getirebiliyor.

Örneğin, sistemden iOS 27'nin gizli veya yararlı özelliklerini bulup bunları ayrı bir not (note) olarak kaydetmesini istemek mümkün. Ayrıca dosyalar, mesajlar ve e-postalardaki bağlamı analiz ederek, örneğin teslimatla ilgili bir konuşmayı bulup ürün iadesi için bir mesaj taslağı hazırlamak gibi görevlerin de üstesinden gelebiliyor.

Ekran bağlamı ve kamera yetenekleri

Ekrandaki bağlamı anlama işlevi, kullanıcılar için bir başka kolaylık sağladı. İki takımın kadrosuna bakarken sahadaki en yaşlı oyuncu hakkında soru sormak veya okumak istemediğinizde ekrandaki metni sesli okutmak bunlardan bazılarıdır. Bir startup web sitesini incelerken finansman geçmişi ve rakipleri hakkında bilgi bulmak da zorluk yaratmadı.

Reddit ağından yeni bir kafe ve çekirdek ararken bunları belirli bir nota ekleme görevinde başlangıçta küçük zorluklar hissedildi, ancak not adını basitleştirerek bu sorun giderildi. En önemlisi, Camera uygulaması da artık bu asistanla entegre edilmiş durumda ve kullanıcının kamera lensindeki nesneler hakkında soru sormasına olanak tanıyor. Bir restoranda eldeki içecek hakkında sorulduğunda, sistem renginden yola çıkarak önce yeşil meyve suyu tahmininde bulundu, restoran türü netleştirildikten sonra ise doğru cevabı verdi.