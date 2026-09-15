Google, yeni nesil Android dizüstü bilgisayarlar için ön siparişleri başlatıyor

Google, yeni nesil bir işletim sistemine sahip Googlebook dizüstü bilgisayarları için ön siparişlerin 21 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Bu cihazlar, geleneksel Chromebook'ların yerini almak yerine, temel MacBook modelleri ve Snapdragon işlemcili dizüstü bilgisayarlarla rekabet etmek üzere tasarlanmış yeni bir gadget sınıfı olarak pazara sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Videocardz tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, ön siparişler için doğrudan bir bağlantı sağladı. Ancak cihazların kesin fiyatları ve satışa sunulacak modellerin listesi henüz gizli tutuluyor; bu durum kullanıcılar ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

Yeni dizüstü bilgisayarların özellikleri ve iş ortakları

Cihazların temel özellikleri ve detaylarının, yarın yani 15 Eylül'de düzenlenecek özel bir etkinlikte tamamen açıklanması bekleniyor. Şirketin önceki açıklamalarına göre, bu projede dünyanın önde gelen bilgisayar üreticileri yer alıyor.

Bu tür dizüstü bilgisayarları kendi markaları altında piyasaya sürmeyi planlayan şirketler arasında Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo bulunuyor. Cihazların yetenekleri hakkında, yakın zamanda internete sızan Lenovo Googlebook 15 modeli üzerinden fikir edinmek mümkün.

Özel Android ve yapay zeka entegrasyonu

Googlebook cihazları, bilgisayarlar için özel olarak optimize edilmiş bir Android işletim sistemi ile çalışacak. Bu yazılım, derinlemesine entegre edilmiş AI yetenekleri ve tamamen yeniden tasarlanmış imleç gibi bir dizi yeni özellik ile donatılmıştır.

Uzmanlara göre, yeni nesil Android dizüstü bilgisayarların pazara girişi, mobil ve masaüstü cihazlar arasındaki sınırları daha da belirsizleştirerek kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunabilir. 21 Eylül'de başlayacak ön sipariş süreci, bu cihazlara olan talebi net bir şekilde gösterecek.