Kazakistan'da KGAÖ'nün ses getiren «Rubej-2026» tatbikatları başladı

Orta Asya bölgesinde uluslararası güvenlik ve askeri dengenin keskin bir şekilde değiştiği bir dönemde, komşu Kazakistan topraklarında büyük askeri güçler harekete geçti. TASS ajansının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargahı basın sözcüsü Vladislav Şegrikoviç'e dayandırdığı habere göre, Kazakistan'da Orta Asya bölgesi Acil Müdahale Güçleri'nin katılımıyla «Rubej-2026» askeri tatbikatlarının aktif aşaması başladı. 13 Eylül'den 18 Eylül'e kadar sürecek olan bu tatbikatlar, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin «Kesin Cevap — 2026» stratejik komuta-kurmay tatbikatlarıyla entegre edilmiş olup, temel odak noktası karmaşık dağ ve çöl koşullarında yasa dışı silahlı oluşumların imha edilmesidir.

Tatbikatlara Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan askeri birliklerinden toplam 1.500 civarında askeri personel, 300'den fazla ağır teçhizat ve çeşitli görevleri yerine getiren 115 insansız hava aracı (İHA) dahil edildi. Generaller, modern silahlı çatışma deneyimlerinin cephe gerisi ve ön hat kavramlarını ortadan kaldırdığını, yeni tehditlere ancak İHA'lar ve yüksek hassasiyetli vuruşlarla hızlı yanıt verilebileceğini açıkça vurguluyor. Peki, uluslararası ilişkiler krizi ortamında düzenlenen bu büyük tatbikatlar bölge güvenliği için ne anlama geliyor, generaller modern savaşın doğası hakkında başka hangi sırları açığa çıkardı ve birlikler hangi senaryoya göre eğitim yapıyor?

Dağ-çöl bölgesinde çatışma ve sınır ihlalcilerini imha senaryosu

«Rubej-2026» tatbikatlarının temel amaç ve görevleri:

Bölgeye sızan oluşumların yok edilmesi: KGAÖ Birleşik Karargahı basın sözcüsü Vladislav Şegrikoviç'in belirttiğine göre, tatbikatlarda örgüte üye devletin topraklarına sızan yasa dışı silahlı oluşumları kuşatma ve imha etmeye yönelik muharebe harekatları uygulamalı olarak test ediliyor;

Dağ ve çöl koşulları: Temel uygulamalı aşamalar, karmaşık arazi yapısına sahip dağlık ve çöl bölgelerinde yürütülmektedir;

«Kesin Cevap — 2026» ile entegrasyon: Tatbikatlar, Kazakistan ordusunun ana muharebe hazırlık etkinliği olan stratejik komuta programıyla tam uyumlu hale getirilmiştir;

18 Eylül'e kadar olan süre: Müşterek güçlerin önüne konulan taktik görevlerin 18 Eylül'e kadar tamamen çözülmesi planlanmaktadır.

1.500 asker, 300 teçhizat ve 115 İHA: Güç dağılımı

Tatbikatın ölçeği ve katılımcıların coğrafyası:

Dört devletin askerleri aynı safta: Tatbikatlarda Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan askeri birliklerinin yanı sıra KGAÖ Birleşik Karargahı ve Sekreterliği'nin operasyonel grupları aktif olarak yer almaktadır;

Rusya'nın 201. üssü ve Merkez Askeri Bölgesi: Rusya tarafının temelini, Merkez Askeri Bölgesi'nin deneyimli asker ve subayları ile Tacikistan'da konuşlu ünlü 201. Muhafız Askeri Üssü temsilcileri oluşturmaktadır;

115 muharebe ve keşif İHA'sı: Tatbikatlarda havadan keşif, hedef işaretleme ve vuruş için tasarlanmış 115 adet son teknoloji İHA devreye sokuldu;

300'den fazla zırhlı teçhizat: Dağ-çöl yollarında yüksek hareket kabiliyetine sahip 300'den fazla ağır ve özel askeri araç hareket etmektedir.

«Büyük üsler dönemi bitti»: Generallerin yeni savaş konsepti üzerine açıklaması

KGAÖ yönetimi ve Kazakistan Genel Karargah generalleri, modern savaşlar hakkında önemli sonuçlar bildirdi:

Bölgedeki istikrarsızlık riski: KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Mirlan Turgunbekov, bu etkinliğin uluslararası ilişkilerin gerildiği ve bölgedeki tehditlerin devam ettiği zorlu siyasi koşullarda düzenlendiğini belirtti;

Terörizm ve bölücülüğe karşı engel: Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Askar Julamanov, terörizm, aşırıcılık ve bölücülük gibi üç kötü güce karşı ortak hareket etmenin bölgesel sisteme güven verdiğini ifade etti;

Ön hat ve cephe gerisi kavramının kaybolması: KGAÖ Birleşik Karargahı Başkan Yardımcısı Korgeneral Ruslan Şpekbayev, son silahlı çatışmaların savaşın doğasını değiştirdiğini söyledi: «Yüksek hassasiyetli silahların, İHA'ların ve keşif araçlarının yaygın kullanımı nedeniyle artık ne ön hat yakınında ne de derin cephe gerisinde büyük askeri üsler kurmak mümkün değil»;

Hızlı hareket eden kompakt güçler: General, yeni koşullarda sadece hızlı hareket eden ve kompakt mobil birliklerin ana rolü oynayacağını ve her türlü beklenmedik tehdide anında yanıt vermeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Kazakistan çöllerinde ve dağlarında gerçekleşen bu kapsamlı tatbikatlar, Orta Asya sınırlarını dış güçlerden ve yasa dışı silahlı gruplardan korumada modern İHA'ların ve yüksek teknolojilerin öncelikli hale geldiğini göstermektedir.

Sizce modern savaşlarda yüksek hassasiyetli füzelerin ve yüzlerce İHA'nın kullanıldığı bir dönemde, Orta Asya devletleri savunma sistemlerini daha nasıl yenilemeli? Dağ-çöl bölgelerinde güvenliğin sağlanmasında mobil birliklerin rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgesel güvenliği ilgilendiren bu önemli analitik makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!