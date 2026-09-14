Beklenmedik istifa: Xorazm, Sergey Tokov ile yollarını ayırdı

Özbek futbolunda sezonun belirleyici aşamasına gelinirken önemli bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Taraftarlarının tutkulu desteğiyle tanınan Xorazm futbol kulübü, başantrenör Sergey Tokov ile karşılıklı anlaşarak mevcut sözleşmesini resmen feshetti. Kulüp basın birimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla birlikte tüm teknik ekibi de vaha temsilcisiyle yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, Sergey Tokov ve yardımcılarına görev süreleri boyunca verdikleri emekler ve takımın gelişimine sağladıkları katkılar için resmi olarak teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarılar diledi. Bununla birlikte, takımın sezonun geri kalanındaki kritik maçlarında sahaya çıkaracak yeni teknik direktörün ismi de hemen açıklandı: Takımın dümeni artık yerel uzman Vali Sultonov'a emanet. Peki, sezonun en sıcak döneminde alınan bu beklenmedik istifanın arkasında yatan sebepler neler? Vali Sultonov, kısıtlı sürede takımın oyununu nasıl değiştirebilecek ve Xorazm taraftarları yeni yönetimden nasıl sonuçlar beklemeli?

Karşılıklı anlaşma ve tüm ekibin ayrılışı: İstifanın detayları

Kulüp basın birimi tarafından duyurulan resmi karar:

Sözleşmenin feshi: Xorazm futbol kulübü ve başantrenör Sergey Tokov, dostane bir anlaşma çerçevesinde mevcut iş sözleşmesini vaktinden önce sonlandırma kararı aldı;

Tüm teknik ekip istifada: Başantrenör ile birlikte onun direktifleri doğrultusunda çalışan tüm yardımcı antrenör ekibi de kulüpteki görevlerini tamamladı;

Kulüpten resmi teşekkür: Kulüp yönetimi, Sergey Tokov ve ekibine bölgedeki özverili çalışmaları ve takımın gelişimine katkıları için teşekkür ederek gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Yeni lider — Vali Sultonov: Güven kime emanet edildi?

Zor bir durumda takımı çıkarma sorumluluğu yeni uzmana yüklendi:

Başantrenör olarak Vali Sultonov atandı: Yönetim kararı gereği, kalan haftalarda takımı sahaya çıkarma görevi doğrudan Sultonov'a verildi;

İç ortamı hızla düzeltme görevi: Yeni teknik direktörün temel amacı, oyuncuların moralini yükseltmek, savunma ve hücumdaki eksiklikleri gidermektir;

Kalan maçlardaki sınav: Sultonov'un önünde, puan durumundaki yeri korumak ve taraftarın güvenini geri kazanmak gibi kritik bir görev duruyor.

Xorazm'ın sezondaki geleceği ve belirleyici aşama

Teknik direktör değişikliğinin vaha kulübünün sonraki maçlarına büyük etki etmesi bekleniyor:

Taktiksel değişim ihtiyacı: Yeni teknik ekip, kısa sürede kadroyu gözden geçirerek daha ofansif ve sonuca odaklı bir futbol taktiği uygulamak zorunda kalacak;

Taraftar baskısı ve desteği: Stadyumu her zaman dolduran Xorazmlı taraftarlar, takımdan sadece galibiyet serileri bekliyor;

Sıradaki maçların önemi: Vali Sultonov yönetimindeki ilk maçlar, yeni taktiğin ne kadar verimli olduğunu ve kulübün doğru bir seçim yapıp yapmadığını gösterecek.

Sergey Tokov döneminin sona ermesi ve Vali Sultonov'un gelişi, Xorazm kulübü tarihinde yeni bir soluk ve mücadeleci bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Sizce Sergey Tokov'un Xorazm'dan gönderilmesi doğru bir karar mıydı, yoksa sezon sonuna kadar şans verilmeli miydi? Vali Sultonov yönetiminde takım kalan maçlarda beklenen galibiyetleri alabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve vaha futboluyla ilgili bu önemli haberi tüm Xorazm taraftarları ve futbolseverlerle paylaşın!