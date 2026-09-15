Roma Torino'da güvenli bir galibiyet aldı, sansasyonel Como ise 2. sıraya yükseldi

İtalya Serie A'nın yeni sezonunun 4. haftası, taraftarlara büyük bir heyecan ve puan durumunda önemli değişiklikler sundu. Sezona harika bir formla başlayan başkent ekibi Roma, Torino deplasmanında yerel rakibi Torino'ya konuk oldu ve 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Roma adına 40. dakikada Donyell Malen perdeyi açarken, uzatma dakikalarında (90+3) genç yetenek Niccolò Pisilli maçın sonucunu belirledi. Bu başarıyla üst üste dördüncü galibiyetini alan Roma, 12 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Haftanın bir diğer merkezi ve en sansasyonel karşılaşmasında ise Cesc Fàbregas yönetimindeki sürpriz ekip Como, sahasında Parma'yı 2-1 mağlup etti. Ramon ve Kaiki'nin golleriyle 10 puana ulaşan takım, devleri geride bırakarak doğrudan 2. sıraya yerleşti. Peki, Roma'nın bu yılki şampiyonluk hedefleri ne kadar ciddi, mütevazı Como İtalya elitlerini nasıl sarsıyor ve Paulo Dybala kaptanlığındaki Romalıları önümüzdeki haftalarda ne gibi zorlu sınavlar bekliyor?

Malen ve Pisilli'den darbe: Roma'nın Torino zaferi

Kurtlar deplasmanda soğukkanlı ve kusursuz bir taktik oyun sergiledi:

40. dakikadaki belirleyici vuruş: İlk yarının sonlarına doğru Hollandalı forvet Donyell Malen, Torino savunmasını cezalandırarak skoru açtı: 0-1;

90+3. dakikadaki nokta: Maçın son saniyelerinde oyuna büyük bir enerjiyle giren genç yıldız Niccolò Pisilli, hızlı bir kontra atağı golle sonuçlandırdı: 0-2;

Mutlak liderlik: 4 hafta sonunda 12 puan toplayan Roma, Serie A'da 1. sırayı kimseye bırakmıyor;

Torino'nun şanssız başlangıcı: Sadece 3 puanı bulunan Torino, bu mağlubiyetten sonra 14. sırada kaldı;

Takımların ilk 11'leri: Torino sahaya Perri, Coco, Cömert, Comuzzo, Belgali, Gineitis (46' Braganca), Mandragora (83' Zapata), Fiets (59' Ilkhan), Fortini (73' Rodriguez), Vlasic ve Simeone ile çıkarken; Roma'nın kadrosunda Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante (64' Kone), Pisilli, Soule (57' Mora), Dybala (64' De Roon) ve Malen (57' Castro) yer aldı.

Como'nun sansasyonel yükselişi: Parma karşısında alınan önemli galibiyet

Ligin yeni ekibi tüm İtalya'yı şaşırtmaya devam ediyor:

Ramon ve Kaiki'den goller: 23. dakikada Ramon Como'yu öne geçirirken, 83. dakikada Kaiki rakip kaleyi ikinci kez havalandırarak galibiyeti garantiledi;

Romero'nun son çabası: Konuk ekipte yedekten giren Romero 90+2. dakikada bir gol buldu ancak bu Parma'yı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi: 2-1;

Puan durumunda 2. sıra: 4 maçta 10 puan toplayan Como, İtalya şampiyonasında en yakın takipçi olarak 2. sıraya yerleşti; Parma ise sadece 1 puanla 18. sırada zor günler geçiriyor;

Sahadaki savaşçılar: Como kadrosunda Sanchez, Couto, Ramon, Kempf, Kaiki, Perrone, da Cunha, Diao, Paz, Baturina ve Kean yer alırken; Parma ise Corvi, Carlos, Troilo, Prato, Brichgi, Sierra, Keita, Valeri, Toure, Lontani ve Elfej ile mücadele etti.

Scudetto mücadelesi ve ligin heyecanı

4. hafta sonuçları İtalya'da çetin bir rekabetin başladığını kanıtlıyor:

Roma'nın yeni ruhu: Başkent ekibinin savunmada sağlam durması ve hücumda pozisyonları soğukkanlılıkla gole çevirmesi, uzun süredir beklenen şampiyonluk için iddialı olduklarını gösteriyor;

Moise Kean ve Fàbregas etkisi: Como'nun kadrosundaki üst düzey oyuncular ve kombinasyon oyunu, küçük kulüplerin de Serie A'da büyük hedefler için savaşabileceğini kanıtlıyor;

Devler için tehlike çanları: Sezon başında favori olarak görülmeyen takımların üst sıralarda yer alması, İtalya'da bu yıl beklenmedik senaryoların ve kıyasıya bir şampiyonluk yarışının yaşanacağına işaret ediyor.

Serie A'nın önümüzdeki haftalarında liderliği koruma ve şampiyonluk yolundaki mücadelenin daha da kızışacağı şüphesizdir.

Sizce başkent ekibi Roma, bu %100'lük galibiyet serisini uzun süre koruyup bu yıl Scudetto'yu kazanabilir mi? Sansasyonel Como'nun 2. sırada olması ve sergilediği anlamlı oyun hakkında ne düşünüyorsunuz; takım Avrupa kupalarına katılabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İtalya futbolundaki bu heyecan verici haftanın analizini tüm Serie A severlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!