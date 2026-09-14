Donald Trump Moskova ile Kiev arasında sansasyonel bir anlaşma duyurdu

Küresel jeopolitik ve dünya enerji piyasasında savaşın başlamasından bu yana en önemli ve beklenmedik dönüm noktalarından biri yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna ve Rusya taraflarının birbirlerinin stratejik enerji altyapısına saldırmama konusunda karşılıklı resmi bir anlaşmaya vardıklarını acilen duyurdu. Beyaz Saray lideri, kendi sosyal ağı "Truth Social"daki sayfasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerine saldırmayı durdurmayı kabul ettiğini, Rusya Federasyonu'nun da aynı şekilde karşılık verme taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Trump, dünya piyasasında dizel yakıt fiyatlarındaki keskin artışın İran faktöründen değil, tam da Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji savaşından kaynaklandığını kaydetti. Bu sansasyonel haberin ardından uluslararası borsalar ve Rusya borsa piyasasında gerçek bir canlanma gözlendi ve hisse senedi fiyatları anında yüzde 3,5'e kadar yükseldi. Peki, Washington'un arabuluculuğunda gerçekleşen bu görünmez müzakereler nasıl yürütüldü, anlaşma taraflarca ne kadar tam olarak uygulanacak ve bu adım kapsamlı bir ateşkesin ilk kapısı olabilir mi?

«Her iki taraf da kabul etti»: Donald Trump'ın resmi açıklaması

ABD Başkanı'nın kendi sosyal ağında yayınladığı sansasyonel haberin detayları:

Saldırıları durdurma şartı: «Ukrayna, Rusya'nın enerji hedeflerine saldırmamayı kabul etti. Rusya da aynısını yapmayı kabul etti!» — diye yazdı Donald Trump;

Dizel ve yakıt piyasasındaki gerçek: Başkan, küresel fiyat artışının nedenini açıkladı: «Dünya genelinde dizel fiyatlarının artmasına esasen İran değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş neden oluyor»;

Kişisel imza ve garanti: Açıklamanın altına şahsen «Başkan DJT» (President DJT) olarak imza atan Beyaz Saray lideri, bu diplomatik sonucu yönetiminin bir sonraki büyük başarısı olarak sunuyor.

Borsalarda parıltı: Rusya piyasası yüzde 3,5 yükseldi

Trump'ın kısa ve öz paylaşımı uluslararası finans sektörünü anında etkiledi:

Borsa piyasasının keskin sıçrayışı: Anlaşma haberinin ardından Moskova Borsası'ndaki birçok önde gelen şirket ve enerji devinin hisseleri bir anda yüzde 3,5'e kadar değer kazandı;

Petrol işleme riskinin azalması: Rusya'nın petrol rafinerilerine ve Ukrayna'nın elektrik şebekeleri ile termik santrallerine yönelik dron ve füze saldırısı riski azalarak ekonomik riskleri hafifletti;

Yatırımcıların umudu: Finansal analistler, enerji güvenliği konusundaki bu adımın yakın zamanda petrol ve gaz piyasasındaki fiyatların önemli ölçüde istikrara kavuşmasına yol açacağını tahmin ediyor.

Anlaşmanın geleceği: Büyük savaşta ateşkese ilk adım mı?

Bu anlaşma, uluslararası jeopolitikte önemli bir sınav dönemini başlatıyor:

Kış mevsimi öncesi kurtuluş: Enerji sistemlerinin dokunulmazlığı, sonbahar-kış döneminde halkın ısı ve elektrik enerjisi ile sağlanması açısından her iki devlet için de hayati önem taşıyordu;

Uygulama denetimi meselesi: Askeri uzmanlar, cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiği bir dönemde bu anlaşmaya uyulmasının ve bozulmadan korunmasının büyük bir soru işareti olduğunu hatırlatıyor;

Barış müzakerelerinin temeli: Eğer bu anlaşma pratikte başarılı olursa, daha geniş çaplı askeri operasyonları durdurmak ve diplomatik müzakere masasına dönmek için temel bir dayanak görevi görebilir.

Donald Trump'ın girişimiyle varılan bu anlaşma, dünya ekonomisi ve savaş girdabındaki milyonlarca insan için umut uyandıran en büyük siyasi haber haline geldi.

Sizce Rusya ve Ukrayna, birbirlerinin enerji sistemlerine saldırmama sözünü gerçekten sonuna kadar tutacak mı, yoksa bu geçici bir siyasi açıklama mı? Bu anlaşma, savaşı tamamen durdurmak ve barışı tesis etmek için ilk gerçek adım olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyaseti ile savaşın kaderini ilgilendiren bu önemli analitik haberi tüm yakınlarınızla ve uluslararası haber takipçileriyle paylaşın!