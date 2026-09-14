ABD ilk kez uzayda gizli silahlar konuşlandırdığını kabul etti

ABD yetkilileri, ilk kez Dünya yörüngesinde potansiyel rakiplere karşı koyabilecek uzay silahlarının konuşlandırıldığını resmen doğruladı. Bu açıklama, küresel güvenlik ve askeri teknolojiler alanında önemli bir dönüm noktası olup, uzayın askerileştirilmesinin giderek arttığını göstermektedir. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com bilgilerine göre, bu durum ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall tarafından Air and Space Forces Association konferansında açıklandı. Bu, üst düzey bir Amerikalı yetkili tarafından doğrudan “uzay kontrol silahı” olarak adlandırılan yörünge sistemlerinin varlığının açıkça kabul edildiği ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

Yörünge savunması ve önemi

Bakan, halihazırda konuşlandırılmış sistemlerin Amerika ve müttefiklerinin uzay araçlarını diğer devletlerin tehlikeli eylemlerinden korumayı amaçladığını vurguladı. Ancak Kendall, yörüngede ne tür araçların bulunduğunu, bunların kesin sayısını ve teknik kabiliyetlerini gizli tutacağını belirtti. ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı da ek ayrıntıları açıklamayı reddetti.

Amerikalı askerlerin terminolojisinde “space control” (uzay kontrolü) kavramı, kendi uzay sistemlerini korumanın yanı sıra rakibin kabiliyetlerini kısıtlamaya yönelik eylemleri de içerir. Teorik olarak bu tür araçlar, hedeflere fiziksel etki eden kinetik sistemleri ve elektronik harp gibi kinetik olmayan teknolojileri kapsayabilir.

Yeni askeri programlar ve gelecek planları

Bu kamuoyu itirafı dikkat çekicidir; çünkü ABD hükümeti, silahlanma yarışını hızlandırmamak adına uzun süre uzayda silah konuşlandırma konusundan kaçınmıştı. Buna rağmen, son yıllarda Pentagon yörüngede hem savunma hem de saldırı kabiliyetlerini geliştirmenin gerekliliğini açıkça ifade etmektedir.

Ayrıca Frank Kendall, füze savunması için tasarlanan uzay önleyicilerinden de bahsetti. Kendisine göre, ABD Uzay Kuvvetleri halihazırda uçuş testlerine hazır ekipmanlara sahip. Gelecekte bu tür önleyicilerin “Altın Kubbe” programının temel unsuru haline gelerek düşman füzelerini doğrudan uzaydan imha etmesi hedefleniyor.

Bir diğer önemli alan olarak, havadaki hareketli hedefleri tespit etmeye ve izlemeye yönelik AMTI (Air Moving Target Indication) uydularının fırlatılması planlanıyor. İlk aracın eylül ayında yörüngeye gönderilmesi beklenirken, başlangıç grubunun 2028 yılına kadar oluşturulması öngörülüyor. Mayıs ayında SpaceX şirketi, bu program kapsamında milyarlarca dolarlık bir sözleşme kazanmıştı.