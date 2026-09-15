Kanye West şovu etrafındaki kriz: Rusya'da hayranlar bilet paralarını geri alamıyor

Dünya hip-hop dünyasının en tartışmalı ve sıra dışı yıldızı Kanye West (Ye) ismi etrafında büyük bir finansal fırtına koptu. Amerikalı rapçinin 10-11 Ekim tarihlerinde St. Petersburg'daki80 bin seyirci kapasiteli görkemli «Gazprom Arena» stadyumunda yapılması vaat edilen iki günlük şovunun gerçekleşmesi büyük ihtimalle mümkün görünmüyor. En acısı, abartılı reklamlara inanarak fiyatları 55 bin ruble ile 160 bin ruble arasında değişen pahalı biletleri satın alan yüzlerce hayran, bir aydır paralarını geri alamamanın mağduriyetini yaşıyor. İnsanlar otel ve uçak biletleri için de büyük harcamalar yapmış durumda. Şu anda dolandırılan seyirciler 500'den fazla üyeye sahip özel bir grup kurarak Rospotrebnadzor ve Savcılık makamlarına toplu şikayette bulundular.

Ortada ise tam anlamıyla bir «top çevirme» oyunu dönüyor: Konser organizatörü «Say Agency» sorumluluğu bilet operatörüne atarken, «Intikets» ise tüm paraların organizatörlere aktarıldığını belirterek topu birbirlerine atıyorlar. «Gazprom Arena» yönetimi ise hiçbir kiralama sözleşmesinin imzalanmadığını ve resmi belgeler olmadan biletlerin yasa dışı satıldığını açıklayarak krizin boyutunu daha da büyüttü. Peki, Kanye West'e ön ödeme olarak verilen milyonların akıbeti ne olacak, hayranlar paralarını geri alabilecek mi ve bu olay nasıl eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık krizine dönüştü?

«500'den fazla mağdur ve sessizlik»: Hayranlar nasıl tuzağa düştü?

Seyircilerin karşılaştığı karmaşık finansal durumun detayları:

Bir aylık belirsizlik ve cevapsızlık: Bilet alıcıları bir aydır konserin kesin durumu ve para iadesi konusunda organizatörlerden ne net bir cevap ne de paralarını alabiliyorlar;

55 bin rublelik kayıp: Mağdurlardan biri, 18 Ağustos'ta 55 bin rubleye bilet aldığını ancak iade taleplerine kimsenin yanıt vermediğini ve sessiz kalındığını belirtti;

Ek masraflar ve mağduriyet: Konser için başka şehir ve ülkelerden gelmeyi planlayan hayranlar St. Petersburg'dakiotelleri rezerve edip tren ve uçak biletleri aldıkları için çifte maddi zarara uğruyorlar;

Denetim organlarına şikayet: Şu anda 500'den fazla kişi birleşerek durumu yasal yollarla çözmek amacıyla Rospotrebnadzor ve savcılığa resmi dilekçeler sundu.

Top çevirme oyunu: Say Agency ve «Intikets» arasındaki tartışma

Sorumlu tarafların para iadesi konusundaki açıklamaları:

«Bilet operatörüne gidin»: Konser organizatörü olarak gösterilen «Say Agency» ajansı, seyircilere parayı geri almak için doğrudan bilet operatörüyle iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor;

«Paralar organizatöre aktarıldı»: Buna karşılık, «Intikets» bilet platformu, biletlerden elde edilen tüm gelirin çoktan «Say Agency» hesabına aktarıldığını belirterek alıcıları tekrar organizatöre yönlendiriyor;

Rospotrebnadzor'un uyarısı: Bir hafta önce Rospotrebnadzor, etkinlik için bilet alanların parasını iade etmeyi reddettiği için «Say Agency» LLC hakkında resmi ve kesin bir uyarı yayınlamıştı.

«Gazprom Arena»daki gerçek: Sözleşmesiz satılan biletler

Stadyum yönetimi ile organizatörler arasındaki anlaşmazlık ortaya çıktı:

Kiralama sözleşmesi hiç yoktu: «Gazprom Arena» yönetimi, Kanye West konseri için alanı kiralamaya dair hiçbir resmi sözleşme imzalanmadığını ve burada hiçbir konser düzenlenmeyeceğini resmen duyurdu;

«Belgesiz satış başladı»: Stadyum temsilcileri, organizatörü gerekli izinler ve belgeler olmadan geniş çaplı bir reklam kampanyası ve bilet satışına başlamakla suçladı;

Organizatörün iddiası: «Say Agency» CEO'su Anna Subcheva, sözleşmenin gerçekten imzalanmadığını, sadece arenaya gönderildiğini kabul etti; ayrıca Kanye West'e konserler için ön ödeme (kaparo) yapıldığını iddia etti;

160 binlik VIP biletler: İlginç bir şekilde, stadyumun en lüks VIP localarına 160 bin rubleye satılan en pahalı biletleri bazı seyirciler yine de geri almayı başardı.

Amerikalı süperstarın ismi kullanılarak düzenlenen bu şüpheli konser krizi, artık şov dünyasından çıkıp mahkeme ve kolluk kuvvetlerinin ciddi bir soruşturma konusu haline geliyor.

Sizce ünlü yıldızların ismini kullanarak, arena ile resmi sözleşme bile yapmadan bilet satışına başlayan organizatörlere karşı ne tür cezai yaptırımlar uygulanmalı? Kanye West'in kendisinin bu krizlerden haberi var mı, yoksa bu sadece hayranların sırtından kazanç sağlamaya yönelik yeni bir oyun mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve sanat dünyasındaki bu büyük skandal ile bilet dolandırıcılığı detaylarını tüm arkadaşlarınız ve müzikseverlerle paylaşın!