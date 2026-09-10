St. Petersburg'da korkunç cinayet: Oğlu annesini öldürüp dondurucuya koydu

Rusya'nın kuzey başkentinde yaşanan korkunç ve akılalmaz cinayet tüm kamuoyunu sarstı. St. Petersburg'un Kirov bölgesindeki Lenin Bulvarı'nda bulunan sıradan bir apartman dairesinde, 42 yaşındaki bir adam öz annesini bıçaklayarak öldürdü ve cesedi iz bırakmadan yok etmek amacıyla büyük bir dondurucuya yerleştirdi. «112» Telegram kanalı ve kolluk kuvvetlerinin acil bildirimlerine göre, cinayet aslında Ağustos ayında işlenmiş olup, katil tam 18 gün boyunca cesedi donmuş halde duran annesiyle aynı evde yaşamaya devam etti. Yaklaşık üç hafta sonra vicdan azabına veya korkuya dayanamayan adam, sokaktaki Rosgvardiya devriyesine giderek suçunu tamamen itiraf etti.

Peki, öz annesine el kaldıran katili bu vahşete ne sürükledi, kanlı kavgaya hangi kumar oyunu sebep oldu ve daha önce iki kişiyi öldüren akıl hastası adam neden serbestçe dolaşıyordu? Makalenin sonunda ise soruşturmanın korkunç detaylarını ve Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemeye dair tüm bilgileri dikkatinize sunuyoruz.

Kumar borçları ve gizlenen paralar: Kanlı cinayetin asıl sebebi

Soruşturma organları ve kriminalistler tarafından belirlenen ilk bilgiler, trajedinin temelindeki karanlık gerçeği ortaya çıkardı:

Kavganın zamanı ve yeri: Cinayet, Lenin Bulvarı'ndaki dairede 22 Ağustos günü işlendi, ancak bu durum sadece 9 Eylül'de katilin kendi isteğiyle teslim olması üzerine öğrenildi;

Kumarbazlık ve ludomani: Anlaşıldığı üzere, 42 yaşındaki adam bahis oyunlarına (kumara) kendini kaptırmış ve ailenin birikimlerini gizlice internette kaybetmişti;

Trajik çatışma: 64 yaşındaki anne odada birikimlerini sayarken oğlu içeri girdi; annesinin paraların azaldığını fark edip kavga çıkarmasından korktu;

Bıçakla vahşi saldırı: Kısa süre sonra başlayan tartışma sırasında adam eline bıçak alarak annesine ağır yaralar verdi; yaşlı kadın aldığı yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti;

Cesedi dondurma: Katil, cinayet izini gizlemek için annesinin cesedini evdeki özel bir dondurucuya (derin dondurucu) yerleştirip üzerini kapattı.

Soruşturmacılar, «Kumar ve çevrimiçi bahislere olan bağımlılık, insanı insani vasıflarından tamamen uzaklaştırıp öz annesinin hayatına kastedecek seviyeye getirdi» diye vurguluyor.

Daha önce iki kişiyi öldürmüştü: Katilin karanlık geçmişi ve ruh hali

Rusya Soruşturma Komitesi'nin St. Petersburg ana müdürlüğü tarafından açılan ceza davası kapsamında ek korkunç gerçekler ortaya çıktı:

Geçmişteki suç: 42 yaşındaki adam daha önce de aynı şekilde çok ağır bir suç olan gasp ve aynı anda iki kişiyi öldürmekle suçlanarak yargılanmıştı;

Kaşenko Hastanesi: O dönemde adli psikiyatri muayenesi onu akıl sağlığı yerinde değil olarak tanımlamış ve Kaşenko isimli özel psikiyatri hastanesinde zorunlu tedavi görmüştü;

Dispanser kontrolü: Tedaviden çıktıktan sonra psikonevrolojik kaydı bulunuyordu ve şehirde serbestçe yaşıyordu;

Yeniden muayene ve tutuklama: Şüpheli hakkında Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 105. maddesinin 1. fıkrası (Cinayet) uyarınca dava açıldı; soruşturma tutuklama meselesini değerlendiriyor ve cinayet anındaki akıl sağlığını değerlendirmek için yeniden adli psikiyatri muayenesi atadı.

Toplumdaki kontrolsüz tehlike ve ludomani trajedisi

St. Petersburg'dagerçekleşen bu korkunç cinayet, modern toplumdaki iki büyük sorunu — ludomani (kumar bağımlılığı) ve ağır suç işlemiş akıl hastası kişiler üzerindeki denetimin zayıflığını gözler önüne serdi. Daha önce iki kişinin ölümüne sebep olan bir şahsın kontrolsüz bir şekilde yaşlı annesiyle aynı evde bırakılması ve çevrimiçi kumar girdabına batması kaçınılmaz trajediyi hazırladı. 18 gün boyunca olayı gizleyip sonra sokağa çıkarak teslim olması, sadece suçun ağırlığını değil, bu tür şahısların toplum içinde her an patlamaya hazır birer saatli bomba olduğunu gösteriyor. Artık soruşturmanın sadece katilin eylemini değil, onu kayıtta tutup yeterince denetlemeyen sorumlu kurumların faaliyetlerini de titizlikle değerlendirmesi gerekiyor.

Sizce, ağır suçlar işleyip akıl hastası olduğu tespit edilen kişilerin tedaviden sonra serbest bırakılması ve toplum içinde yaşaması doğru mu, yoksa ömür boyu özel kurumlarda mı tutulmalılar? Bahis oyunları ve çevrimiçi kumarın aile hayatlarını mahvetmesine karşı ne tür sert önlemler alınmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve toplumu uyaran bu haber analizini yakınlarınızla paylaşın!