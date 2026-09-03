Sankt-Peterburg'da tabancalı bir adam poliklinikte doktoru rehin aldı

Sankt-Peterburg'un Frunzensky bölgesindeki bir poliklinikte akşam saatlerinde ciddi bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir adam, kurusıkı tabancayla sağlık kurumuna girerek hasta ve doktorları tehdit etti. Olay 3 Eylül günü Budapeştskaya Caddesi'nde kaydedildi.

En endişe verici durum, olay sırasında poliklinikte hasta ve sağlık personelinin bulunmasıydı. Ancak kurum çalışanlarının hızlı müdahalesi, durumun daha da kötüleşmesini engelledi.

Poliklinikte neler yaşandı?

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Sankt-Peterburg ve Leningrad Bölgesi Müdürlüğü basın servisi, 25 yaşındaki adamın poliklinikte kargaşa çıkararak hasta ve doktorları tabancayla tehdit ettiğini bildirdi.

İlk bilgilere göre, sağlık çalışanlarından birini rehin aldı.

Durumu fark eden poliklinik personeli derhal polisi aradı. Çalışanlar kurumdaki 'panik butonuna' bastı.

'Panik butonu' üzerinden gelen sinyalden sonra polis ekipleri olay yerine hızla ulaştı.

Polis, tabancalı adamı nasıl yakaladı?

Devriye ekipleri polikliniğe ulaştığında saldırganı etkisiz hale getirdi.

Polis bilgilerine göre, adamın elindeki kurusıkı tabancaya el konuldu.

Olayla ilgili temel bilgiler:

olay 3 Eylül akşamı gerçekleşti;

adres — Sankt-Peterburg, Budapeştskaya Caddesi;

şüpheli — 25 yaşında bir erkek;

hasta ve sağlık çalışanlarını tehdit etti;

adamın tabancasına el konuldu;

polis onu olay yerinde yakaladı;

olay sonucunda kimse yaralanmadı.

Poliklinikteki durum nasıl sonuçlandı?

Olaydan sonra yakalanan adam polis merkezine götürüldü.

Frunzensky bölge yönetimi basın servisi, 'Komsomolskaya Pravda — Sankt-Peterburg' gazetesine verdiği demeçte durumun kontrol altına alındığını belirtti.

En önemlisi, poliklinikte bulunan hasta ve çalışanlardan hiçbiri zarar görmedi.

'Durum çözüldü. Herkes hayatta ve sağlıklı', şeklinde açıklama yaptı bölge yönetimi basın servisi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şu anda kolluk kuvvetleri olayın tüm detaylarını araştırıyor.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Adamın polikliniğe neden tabancayla geldiği ve doktor ile diğerlerini tehdit etme sebepleri hakkındaki ek bilgiler daha sonra açıklanabilir.

Şimdilik resmi bilgilere göre, durum polisin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve olay sonucunda can kaybı yaşanmadı.

Ana sonuç: poliklinik çalışanlarının zamanında panik butonuna basarak polisi araması ve devriye ekiplerinin hızlı ulaşımı, olası tehlikeli durumun daha da büyümesini engelledi.