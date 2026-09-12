Neftchi kulübü Güney Kore'ye açılıyor: Paju Frontier ile tarihi iş birliği

Özbek futbolunun tarihi ve köklü markalarından biri olan Fergana'nın Neftchi kulübü, uluslararası faaliyetlerini niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıyor. Güney Kore'nin ünlü Paju Ulusal Futbol Merkezi'nde, Fergana'nın Neftchi kulübü ile Kore'nin Paju Frontier kulübü arasında kapsamlı bir iş birliği kurulmasına yönelik resmi ve görkemli bir tören düzenlendi. Fergana Bölge Valiliği basın servisi tarafından paylaşılan bu müjdeli haberin, Özbek ve Kore futbolu arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor. Törene bizzat katılan Fergana Bölge Valisi Khayrullo Bozorov, sporun bir dostluk köprüsü olduğunu vurgulayarak, Kore'de yaşayan vatandaşlarımız tarafından kurulan Neftchi Koreya amatör kulübünün başarılı performansına övgüde bulundu. Peki, iki takım arasındaki bu ittifak neleri hedefliyor, genç yetenekler için hangi fırsatlar doğuyor ve Kore'deki Ferganalı gençlerin takımı nasıl bu kadar takdir topladı?

Paju Ulusal Futbol Merkezi'nde anlaşma: Neftchi ve Paju Frontier ittifakı

Güney Kore futbolunun ana merkezlerinden birinde düzenlenen törende bir dizi önemli hedef belirlendi:

Uluslararası deneyim paylaşımı: Neftchi ve Paju Frontier takımları arasında antrenörlerin yetkinliklerini artırma, gençlik akademilerini geliştirme ve karşılıklı deneyim paylaşımı konusunda iş birliği bağları kuruldu;

Paju — Kore futbolunun kalbi: Etkinliğin, Güney Kore milli takımlarının antrenman yaptığı prestijli Paju Ulusal Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilmesi, projenin seviyesini ve önemini ortaya koydu;

Futbol — halkları birleştiren güç: Fergana Bölge Valisi Khayrullo Bozorov konuşmasında, futbolun sadece bir spor müsabakası değil, milyonlarca kalbi ortak amaçlar doğrultusunda birleştiren ve devletler arasındaki dostluğu pekiştiren eşsiz bir araç olduğunu vurguladı.

Kore'de gerçek bir özveri: Neftchi Koreya takımına yüksek övgü!

Törende, uzak diyarlarda vatanın onurunu ve sevdikleri kulübün adını yücelten vatandaşlarımızın girişimi özel olarak takdir edildi:

Gurbetteki Ferganalı gençlerin birliği: Güney Kore'de eğitim gören ve yasal yollarla çalışan Ferganalı ve vadili gençlerin bir araya gelerek Neftchi Koreya futbol takımını kurmaları büyük alkış topladı;

Yerel liglerde başarılı katılım: Bu takım Güney Kore'dekiyerel turnuvalarda ve amatör müsabakalarda başarıyla yer alarak, Özbek futbolunun ruhunu ve azmini temsil etmektedir;

Maddi ve manevi destek: Fergana bölge yönetimi, yurt dışındaki genç vatandaşlarımızın bu tür sağlıklı ve vatansever girişimlerinin her şekilde destekleneceğini belirtti.

Neftchi'nin geleceği: Asya sahalarına doğru cesur adımlar

Bu anlaşma, Fergana kulübünün uzun vadeli kalkınma stratejisinde önemli bir yer tutmaktadır:

Akademi öğrencileri için yol: İki kulübün iş birliği sonucunda, Ferganalı genç futbolcuların Güney Kore'de staj yapmaları ve becerilerini geliştirmeleri için doğrudan bir yol açılacaktır;

Seçme ve yabancı oyuncu kalitesi: Kore futbolunun yüksek disiplin ve fiziksel hazırlık standartlarının Neftchi sistemine entegre edilmesi, takımın Özbekistan Ligi ve kıta çapındaki konumunu güçlendirecektir;

Kültürel ve sportif diplomasi: Futbol aracılığıyla iki bölge arasındaki ekonomik, turistik ve sosyal ilişkilerin daha da derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

Fergana'nın Neftchi kulübü, tarihindeki büyük gelenekleri korurken, modern uluslararası entegrasyon ve gençleri birleştirme konusunda başarılı bir adım daha attı.

Sizce Neftchi ve Paju Frontier arasındaki bu uluslararası iş birliği, Ferganalı genç yeteneklerin K-League gibi güçlü şampiyonalara gitmesine zemin hazırlayabilir mi? Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Neftchi Koreya gibi takımlar kurarak milli futbolumuzu tanıtması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu sevindirici gelişmeyi tüm Neftchi taraftarları ve futbolseverlerle paylaşın!