Çekya'da sıra dışı gösteri: merdivenlerden 300 litre şarap akıtıldı

·48·Dünya
Çekya'da sıra dışı gösteri: merdivenlerden 300 litre şarap akıtıldı

Çekya'nın Kuks köyünde düzenlenen geleneksel şarap festivalinde konuklar sıra dışı bir gösteriye tanık oldu: basamaklı bir merdivenden 300 litre şarap akıtıldı. En ilginç yanı ise bunun sadece görsel bir şov olmaması; festival katılımcıları bu şarabı tatma fırsatı da buldu.

Etkinliğin en çarpıcı anlarından birinde şarap, özel basamaklı bir merdiven boyunca akıtıldı.

8 dakika boyunca 300 litre şarap merdivenlerden aşağı aktı.

Bu sıra dışı gösteri, festivalin en temel ve özgün görsel sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kuks'taki şarap festivali sadece içecekleriyle değil, kendine has gösterileriyle de dikkat çekiyor. Merdivenlerden akan şarap ise etkinliğin en unutulmaz manzaralarından biri olarak öne çıkıyor.

KuksÇekyaŞarap FestivaliBasamaklı MerdivenAvrupa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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