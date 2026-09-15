iQOO 16, 165 Hz ekran ve 8400 mAh batarya ile tanıtılıyor

Akıllı telefon pazarı hızla gelişmeye devam ederken, üreticiler yeni amiral gemisi cihazlarıyla kullanıcıları şaşırtmayı sürdürüyor. ixbt.com'un haberine göre, iQOO markası bir sonraki gelişmiş amiral gemisi olan iQOO 16 akıllı telefonunun resmi tanıtım tarihini duyurdu. Bu cihaz, standart bir seri modeli olarak konumlandırılmasına rağmen, teknik özellikleri bakımından en pahalı Pro Max seviyesindeki cihazlarla rekabet edebiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun tanıtım etkinliğinin 29 Eylül'de Çin'de yapılması planlanıyor ve satışların tanıtım gününde başlaması bekleniyor. Tasarım açısından cihaz, Tomorrow’s Porthole tarzında dekore edilmiş. Üç kamera modülünü birleştiren dekoratif yapı, uzay gemisi lumbozunu anımsatıyor ve bu da tasarıma özgün, fütüristik bir görünüm kazandırıyor.

Samsung ile iş birliği içinde gelişmiş ekran

Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Samsung Display tarafından üretilen 6,85 inçlik ekranıdır. iQOO 16, 2K çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip ekranla donatılan tarihteki ilk akıllı telefon olacak. Bu değerler, oyun tutkunları ve yüksek kaliteli görüntü arayanlar için önemli bir adımdır.

Bu panel, M16 malzemeleri ve geleneksel polarizörsüz çalışan LEAD 2.0 teknolojisi temelinde inşa edilmiştir. Üretici, bu çözümün güç tüketimini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltmaya olanak tanıdığını belirtiyor. Ayrıca ekran, tüm yüzeyde 2800 nit, yerel olarak ise 10 000 nit parlaklık sunuyor. Göz koruması için DC Dimming ve 3300 Hz frekanslı PWM teknolojileri eklenmiştir.

Yüksek performans ve etkileyici özerklik

Donanım tarafı da en son yenilikleri içeriyor; cihaz, yeni amiral gemisi Snapdragon platformu ve iQOO Q4 özel oyun çipi ile çalışıyor. Cihaza geliştirilmiş titreşim motorları ve kaliteli hoparlörler yerleştirilmiş. Bellek kapasitesi açısından kullanıcılara 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanı sunuluyor.

Cihazın özerk çalışmasını sağlamak için devasa 8400 mAh kapasiteli bir batarya seçilmiş. Batarya, kablolu olarak 100 W güçle, kablosuz olarak ise 50 W güçle hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Yazılım olarak ise OriginOS 7 arayüzüne dayalı Android 17 işletim sistemi kullanılmış.

Kamera yetenekleri ve koruma seviyesi

Fotoğrafçılık yeteneklerine de özel önem verilmiş olup, akıllı telefon üç adet 50 megapiksel modül içeriyor. Bunlar arasında 1/1,3 inçlik büyütülmüş sensörlü ana kamera, geniş açılı lens ve uzaklaştıran periskopik telefoto lens yer alıyor.

Dayanıklılık konusuna da ciddi bir yaklaşım sergilenmiş; akıllı telefon IP68 ve IP69 seviyesinde toz ve su koruma standartlarına sahip. Bu durum, onu sadece güçlü teknik özelliklere sahip bir araç değil, aynı zamanda zorlu koşullarda bile güvenilir bir yol arkadaşı haline getiriyor.