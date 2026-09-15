Konaklama ve yemek tamamen ücretsiz: Tacikistan'ın bir bölgesinde misafirler bedava ağırlanıyor

Maddiyat ve ticaretin ön plana çıktığı günümüzün hızlı dünyasında, insanı hayrete düşüren ve hayal etmesi güç gerçek cömertlik mekanlarının hala var olduğuna inanmak zor. Komşu Tacikistan'ın yüksek dağlarının koynunda yer alan huzurlu «Kohestoni Mastchoh» bölgesinde turistler ve yolcular için konaklama, sıcak yemek ve dinlenme hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu bölgeye ayak basan hiçbir yolcu asla sokakta kalmaz; yerel halkla karşılaşıp hal hatır sorduktan sonra soracakları ilk soru: «Kalacak yeriniz var mı?» olacaktır.

Koca bir bölgede tek bir resmi otel veya ücretli pansiyon bulunmuyor, çünkü burada bunlara en ufak bir ihtiyaç bile duyulmuyor. Bölgedeki yaklaşık dört bin hanenin her biri, gönüllü olarak kapılarını ardına kadar açan misafirhanelere dönüşmüş durumda. Yolculara karşılıksız hizmet sunmak sadece geçici bir cömertlik değil, atalardan nesillere miras kalan kutsal bir öğreti ve katı bir yaşam tarzıdır. Peki, Mastchoh halkı bir gecede 100'e kadar misafiri nasıl ağırlıyor, kapı girişindeki eski beyit ne anlama geliyor ve ücretsiz sofranın sırrı nedir?

«Hiç otel yok»: 4000 hane — 4000 ücretsiz konaklama yeri

Dağlık bölgedeki şaşırtıcı düzen ve misafirperverlik manzarası:

Otele ihtiyaç yok: «Kohestoni Mastchoh» bölgesini ziyaret eden hiçbir turist ücretli bir otel bulamaz, çünkü tüm kapılar yolculara açıktır;

Yaklaşık 4 bin ücretsiz ev: Bölgede yaşayan yaklaşık 4000 ailenin her biri, yabancı bir yolcuyu kendi yakını gibi kabul eder ve onlara konaklama için karşılıksız yer teklif eder;

İstenildiği kadar yemek ve yatak: Turistler diledikleri kadar kalabilir ve yerel sofranın nimetlerinden yararlanabilirler; bunun için hiçbir ücret talep edilmez.

«1987'den beri toplanmayan sofra»: Ev sahibinin şaşırtıcı itirafı

Nesilden nesile aktarılan ata vasiyeti ve miras:

39 yıllık kesintisiz sofra: «1987'den beri soframız işte böyle serili durur. Kim gelirse gelsin, hatta ailece gelseler bile milli geleneklerimize göre izzet ve ikramla karşılar, uğurlarız», diyor yerel hane sahiplerinden biri;

Dünyanın dört bir yanından misafirler: Ev sahibinin belirttiğine göre, Rusya, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Taşkent ve Karşı şehirlerinden gelen yüzlerce yolcu bu ücretsiz mekanda misafir olmuştur;

Bir gecede 60–100 misafir: «Evimizde aynı anda 100 kişiye kadar insanın rahatça kalabileceği yer var. İki yıl önce aynı anda 60 kişi geldi, hepsini seve seve kabul ettik. Yemeğini, çayını kendim pişirir, yatağını sererim; çocuklarım ve gelinlerim yardım eder», diye gururla anlatıyor hane büyüğü.

Kapı girişindeki hikmet: «Nasibini almadan geçip gitme!»

Ata vasiyeti ve Mastchoh halkının iç dünyası:

Kapıdaki tarihi beyit: Hane girişine babasından yadigar kalan şiir yazılmıştır: «Barodaroni rahguzar. Nasibi giru badguzar. Pushaymoni xub nest. Niyat hamin bud az azal»;

Kutsal anlam: Bu beyitin anlamı — «Ey yolcu kardeş, bu haneden nasibini almadan geçip gitme. Ezelden niyetimiz böyledir, nasipsiz geçip pişman olma», şeklindeki hayırlı bir çağrıyı ifade eder;

Akıbet ve kardeşlik örneği: Ticarileşmiş dünyada yabancı insanlara evini, yemeğini ve kalbini karşılıksız açabilen bu tür değerler, Orta Asya halkları arasındaki gerçek kardeşlik ve sevginin en parlak zirvesidir.

«Kohestoni Mastchoh» halkının bu paha biçilmez geleneği, günümüzde insanlığın, misafirperverliğin ve karşılıksız yardımın her türlü zenginlik ve paradan üstün olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

Sizce, XXI. yüzyılda koca bir bölge halkının hiçbir ticari çıkar gözetmeksizin yabancı yolculara ücretsiz hizmet vermesi nasıl bir erdemdir — bu tür değerleri modern şehirlerde de korumak mümkün mü? Yüzlerce kilometre yol kat ederek gelen yolcuya kapısını açıp 100 kişiye sofra kurabilen ailelerin bu karakterine nasıl bir değer biçersiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve insanlığın bu güzel, şaşırtıcı örneği hakkındaki makaleyi tüm arkadaşlarınızla ve seyahat tutkunlarıyla paylaşın!