Lokomotiv, Bunyodkor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi

·48·Spor
Lokomotiv, Bunyodkor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi

Özbekistan Kupası 1/8 final aşaması, başkent derbisine yakışır şiddetli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Turnuvanın bu aşamasında Taşkent'in iki köklü kulübü Bunyodkor ve Lokomotiv, bir üst tura çıkmak için sahaya çıktı. Sert mücadeleler, taktiksel disiplin ve yüksek baskı altında geçen karşılaşmanın kaderini, ilk yarıda yaşanan tek bir pozisyon belirledi. Maçın 30. dakikasında 'kırlangıçlar'ın ceza sahasında yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı, 'demiryolcular'ın yetenekli forveti Jasurbek Yaxshiboyev gole çevirerek skoru belirledi.

Maçın geri kalanında Bunyodkor skoru eşitlemek için birçok atak geliştirse de, Lokomotiv savunması ve kalecisi güven vererek 1-0'lık minimal üstünlüğü korudu. Böylece Lokomotiv, Özbekistan Kupası'nda çeyrek finale yükselen beşinci takım oldu ve şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürdü. Peki, Yaxshiboyev'in soğukkanlılığı takıma nasıl bir avantaj sağladı, Bunyodkor fırsatlarını neden değerlendiremedi ve 'demiryolcular' kupa yolunda ne kadar ileri gidebilir?

30. dakikadaki nokta: Yaxshiboyev'den belirleyici penaltı

Taşkent derbisinde sonucu belirleyen ana anlar:

  • 30. dakika — Soğukkanlı gol: Maçın ilk yarım saati dengeli bir mücadeleyle geçse de, Bunyodkor ceza sahasında yaşanan faul sonrası kazanılan penaltıyı Jasurbek Yaxshiboyev kusursuz bir şekilde gole çevirdi;

  • Kaleci çaresiz kaldı: Bunyodkor kalecisi Federico Botti topun yönünü tahmin etmeye çalışsa da, Yaxshiboyev'in sert ve isabetli şutu ağlarla buluştu;

  • Lokomotiv'in taktik disiplini: Golün ardından 'demiryolcular' savunmaya odaklanarak rakibin tüm ataklarını ceza sahası dışında etkisiz hale getirmeyi başardı.

İkinci yarıdaki baskı ve Bunyodkor'un sonuçsuz atakları

Teknik direktör kararları ve saha içi mücadele:

  • Bunyodkor'un değişiklikleri: Skorda geride olan 'kırlangıçlar'ın teknik heyeti; Faxridin Muhammadov, Eldor Naimov ve Muhammadali Adhamov gibi oyuncuları sahaya sürerek hücum hattını güçlendirmeye çalıştı;

  • Lokomotiv'in üçlü rotasyonu: 64. dakikada Loko teknik ekibi aynı anda üç değişiklik yaparak Aleksandr Shushnyar, Jafar Bahodirov ve Suhrob Nurulloyev'i oyuna aldı ve orta sahadaki istikrarı korudu;

  • Sağlam savunma kalesi: Aleksey Kozlov, Sardor Mirzayev ve Shuhrat Muhammadiyev liderliğindeki tecrübeli oyuncular, son düdüğe kadar skoru korumayı başardı.

Çeyrek finalin 5. katılımcısı: Kupaya doğru emin adımlar

Özbekistan Kupası'ndaki güç dengesi:

  • Lokomotiv çeyrek finalde: Başkent derbisindeki bu kritik galibiyetle 'demiryolcular', ülke kupasında 1/4 finale resmen yükselen 5. takım olarak adını yazdırdı;

  • Bunyodkor kupaya veda etti: Sezonu istikrarsız geçiren Bunyodkor için kupa macerası 1/8 finalde sona erdi ve artık tüm dikkatler ulusal lige çevrilecek;

  • Kupadaki heyecan: Güçlü bir kadroya sahip Lokomotiv'in bir üst tura çıkması, turnuvada yarı final ve final yolundaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Jasurbek Yaxshiboyev'in belirleyici vuruşuyla gelen bu galibiyet, Lokomotiv'in bu sezon kupalar için sonuna kadar savaşma niyetinin ciddi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Lokomotiv'in 1-0'lık minimal galibiyeti takımın taktiksel üstünlüğünü mü gösteriyor, yoksa Bunyodkor sadece şanssız mıydı? Bu yılki Özbekistan Kupası'nda 'demiryolcular'ın şampiyonluk kupasını kaldırabileceğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun bu şiddetli derbi analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

BunyodkorLokomotivÖzbekistan KupasıJasurbek YaxshiboyevFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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