Avustralya'da Angus ırkı boğa rekor fiyata satıldı

·1·Dünya
Avustralya'da Angus ırkı boğa rekor fiyata satıldı

Avustralya'da Wyatt W50 lakaplı Angus ırkı bir boğa, 420 bin Avustralya dolarına, yani yaklaşık 300 bin ABD dolarına satıldı. Bu sonuç, ülkedeki boğa satışlarında bir rekor olarak kaydedildi. Konuyla ilgili haberi ABC News duyurdu.

19 aylık boğa, Yeni Güney Galler eyaletindeki Millah Murrah damızlık çiftliğinde yetiştirildi. Satış sırasında ağırlığı 834 kilogramdı.

Wyatt W50, alıcıların ilgisini öncelikle yüksek damızlık performansıyla çekti. EBV değerleri, hızlı kilo alma potansiyeli ve et kalitesi gibi ırkın önemli özelliklerinde yüksek sonuçlar gösterdi.

Boğa, Gundungarra Angus ve JS Grazing şirketi tarafından satın alındı. Alıcılar, hayvanı damızlık amaçlı kullanmayı ve özellikle sperm satışı yoluyla değerlendirmeyi planlıyor.

Avustralya'daki önceki hayvancılık satış rekorlarından biri 400 bin Avustralya dolarıydı ve bu fiyat Wagyu ırkı bir dişi sığır için ödenmişti. Wyatt W50, bu sonucu 20 bin Avustralya doları ile geride bıraktı.

Dünyada satılan en pahalı Angus boğalarından biri ise SAV America 8018'dir. Şubat 2019'da ABD'deki bir açık artırmada 1,51 milyon dolara satılmıştır. Boğa, 205 günlükken 500 kilogram ağırlığa ulaşmasıyla da dikkat çekmişti.

Wyatt W50Gundungarra AngusABC NewsMillah MurrahAngus
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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