Apple M5 Ultra işlemcisi Geekbench testinde AMD devini geride bıraktı

Geekbench 7 testlerinde Apple'ın yeni nesil sistemi olan M5 Ultra işlemcisi, oldukça yüksek bir sonuç kaydederek birçok uzmanı şaşırttı. ixbt.com'un verilerine göre bu yeni platform, 96 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX gibi sunucu sınıfı bir devi bile bir dizi göstergede geride bırakmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özelliklere göre Apple M5 Ultra, toplamda 36 çekirdeğe sahip olup bunların 12'si yüksek performans için ayrılmıştır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, rakibi olan AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX işlemcisi 96 çekirdek ile donatılmış, 192 iş parçacığını desteklemekte ve 5,4 GHz frekans hızına kadar çalışabilmektedir. Buna rağmen, sentetik testlerde Apple mimarisi yüksek verimliliğini kanıtladı.

Sentetik testlerdeki üstünlük

Geekbench 7 testlerindeki en belirgin üstünlük tek çekirdekli (single-core) modda kaydedildi. Apple M5 Ultra burada 3774 puan alırken, AMD işlemcisi 2578 puanda kaldı. Bu, Apple platformunun yaklaşık yüzde 46,4 oranında daha üstün olduğunu gösteriyor.

Çok çekirdekli (multi-core) testlerde de durum benzerdi. M5 Ultra, bu testte AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX'ten yaklaşık yüzde 10,8 daha hızlı olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, Apple Silicon serisinin son yıllardaki büyük evrimini kanıtlıyor.

Gerçek görevlerdeki fark ve mimari özellikler

Ancak gerçek uygulamalardaki sonuçların aynı olmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda çekirdeğe kolayca uyum sağlayan görevlerde AMD ürünü temel üstünlüğünü gösterdi. Özellikle Ray Tracer ve Clang yazılımlarını derleme testlerinde, AMD işlemcisinin üstünlüğü bazı durumlarda yüzde 58,8'e kadar ulaştı.

Buna karşılık Apple platformu, fotoğraf işleme ve multimedya alanında önemli ölçüde daha iyi sonuçlar veriyor. Apple Silicon mimarisinin temel başarılarından biri, işlemci, grafik ve diğer hesaplama birimlerinin ortak bellek kullandığı birleşik bellek (unified memory) sistemidir.