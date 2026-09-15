Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak

·2·Dünya
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak

Yataklarıyla tanınan Koala Japan şirketi, Japonya'da alışılmışın dışında bir yarışma düzenliyor: uyku yarışması. Katılımcılar en iyi uyku yeteneklerini sergileyerek büyük bir para ödülü için yarışacaklar. Konuyla ilgili haberi “Tokyo Weekender” paylaştı.

Sıra dışı etkinliğin bu yıl 5 Ekim'de Tokyo'da gerçekleştirileceği belirtildi. Yarışma kurallarına göre katılımcıların 90 dakika boyunca Koala yatağında uyumaları gerekecek.

Ancak kazanan basit bir gözlemle belirlenmeyecek. Organizatörler, özel ekipmanlar kullanarak katılımcıların uyku sürecini izleyecek ve kalitesini değerlendirecek.

Yarışma sırasında özellikle uykunun derinliği, katılımcının ne kadar hızlı uykuya daldığı ve uyku pozisyonunun istikrarı ölçülecek. Toplanan veriler analiz edilerek en iyi sonucu alan katılımcı ana kazanan ilan edilecek.

Yarışmanın büyük ödülü ise katılımcıların ilgisini çekecek türden. Kazanan kişiye 2,22 milyon yen, yani güncel kurla yaklaşık 14.300–14.400 ABD doları tutarında bir para ödülü verilecek.

İlginç bir şekilde, ödül miktarı da rastgele seçilmemiş. 2,22 milyon yen rakamı, popüler kültürde uykuyu temsil eden “Zzz” sesini çağrıştırdığı için tercih edilmiş. Böylece şirket, yarışmanın ana teması olan uykuya ödül miktarında da atıfta bulunmuş oldu.

Yarışmada sadece büyük ödül için mücadele edilmeyecek. Katılımcılar için birkaç ek kategori de oluşturuldu.

Bunlar arasında en derin uyku ve dinlenme sırasında en sıra dışı veya “akrobatik” pozisyon için verilecek ödüller bulunuyor.

Ancak yarışmada sadece yatağa uzanıp uyumak yeterli olmayacak. Organizatörler katılımcıları çeşitli sürpriz durumlara da hazırlıyor.

Özellikle her “etap” başlamadan önce katılımcılar esneme egzersizleri yapacaklar. Ayrıca onlara dinlenme kalitesini etkileyebilecek rastgele nesneler verilecek.

Bunun yanı sıra, yarışma sürecinde katılımcılar için beklenmedik “uyku kesintileri” de organize edilecek. Bu durum, yarışmanın daha eğlenceli ve zorlu geçmesine neden olabilir.

Organizatörler, bu “uyku kesintilerinin” tam olarak neyden oluşacağını henüz açıklamıyor. Bu nedenle yarışma sırasında katılımcıları ne tür sürprizlerin beklediği gizemini koruyor.

Koala JapanTokyo WeekenderTokyo 5 EkimUyku YarışmasıJaponya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Futbolcu kavgadan sonra yedi dişini kaybettiFutbolcu kavgadan sonra yedi dişini kaybettiBugün, 20:27Avustralya'da Angus ırkı boğa rekor fiyata satıldıAvustralya'da Angus ırkı boğa rekor fiyata satıldıBugün, 15:23Türkiye'de Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandıTürkiye'de Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandıBugün, 14:58İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in kız kardeşi doğdu — baba, kızına merhum kardeşinin ismini verdiİsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in kız kardeşi doğdu — baba, kızına merhum kardeşinin ismini verdiBugün, 14:0216 yaşındaki kızı öldüren genç mahkemede beklenmedik şekilde beraat etti16 yaşındaki kızı öldüren genç mahkemede beklenmedik şekilde beraat ettiBugün, 13:55Alaska'da 15 yaşındaki çocuk alabora olan teknenin üzerinde iki gün hayatta kaldıAlaska'da 15 yaşındaki çocuk alabora olan teknenin üzerinde iki gün hayatta kaldıBugün, 13:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı