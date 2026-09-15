Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak

Yataklarıyla tanınan Koala Japan şirketi, Japonya'da alışılmışın dışında bir yarışma düzenliyor: uyku yarışması. Katılımcılar en iyi uyku yeteneklerini sergileyerek büyük bir para ödülü için yarışacaklar. Konuyla ilgili haberi “Tokyo Weekender” paylaştı.

Sıra dışı etkinliğin bu yıl 5 Ekim'de Tokyo'da gerçekleştirileceği belirtildi. Yarışma kurallarına göre katılımcıların 90 dakika boyunca Koala yatağında uyumaları gerekecek.

Ancak kazanan basit bir gözlemle belirlenmeyecek. Organizatörler, özel ekipmanlar kullanarak katılımcıların uyku sürecini izleyecek ve kalitesini değerlendirecek.

Yarışma sırasında özellikle uykunun derinliği, katılımcının ne kadar hızlı uykuya daldığı ve uyku pozisyonunun istikrarı ölçülecek. Toplanan veriler analiz edilerek en iyi sonucu alan katılımcı ana kazanan ilan edilecek.

Yarışmanın büyük ödülü ise katılımcıların ilgisini çekecek türden. Kazanan kişiye 2,22 milyon yen, yani güncel kurla yaklaşık 14.300–14.400 ABD doları tutarında bir para ödülü verilecek.

İlginç bir şekilde, ödül miktarı da rastgele seçilmemiş. 2,22 milyon yen rakamı, popüler kültürde uykuyu temsil eden “Zzz” sesini çağrıştırdığı için tercih edilmiş. Böylece şirket, yarışmanın ana teması olan uykuya ödül miktarında da atıfta bulunmuş oldu.

Yarışmada sadece büyük ödül için mücadele edilmeyecek. Katılımcılar için birkaç ek kategori de oluşturuldu.

Bunlar arasında en derin uyku ve dinlenme sırasında en sıra dışı veya “akrobatik” pozisyon için verilecek ödüller bulunuyor.

Ancak yarışmada sadece yatağa uzanıp uyumak yeterli olmayacak. Organizatörler katılımcıları çeşitli sürpriz durumlara da hazırlıyor.

Özellikle her “etap” başlamadan önce katılımcılar esneme egzersizleri yapacaklar. Ayrıca onlara dinlenme kalitesini etkileyebilecek rastgele nesneler verilecek.

Bunun yanı sıra, yarışma sürecinde katılımcılar için beklenmedik “uyku kesintileri” de organize edilecek. Bu durum, yarışmanın daha eğlenceli ve zorlu geçmesine neden olabilir.

Organizatörler, bu “uyku kesintilerinin” tam olarak neyden oluşacağını henüz açıklamıyor. Bu nedenle yarışma sırasında katılımcıları ne tür sürprizlerin beklediği gizemini koruyor.