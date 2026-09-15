Futbolcu kavgadan sonra yedi dişini kaybetti

·6·Dünya
Futbolcu kavgadan sonra yedi dişini kaybetti

Hollanda'daki bir futbol maçında çıkan kavga ciddi bir boyuta ulaştı. Devre arasında rakip takımın yardımcı antrenörünün futbolcuya yumruk attığı iddia ediliyor. Sonuç olarak 25 yaşındaki defans oyuncusu yedi dişini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, 12 Eylül Cumartesi günü Hollanda'nın Spakenburg kentinde IJsselmeervogels ile GVVV takımları arasında oynanan maçta gerçekleşti.

Maçta GVVV takımı 28. dakikada penaltı golüyle 0-1 öne geçti. Daha sonra bir gol daha bularak skoru 0-2'ye getirdi. Bu durumun ardından sahadaki tansiyon yükseldi.

Kavga, ev sahibi ekibin yedek kulübesi önünde iki futbolcunun top kapma mücadelesiyle başladı. İki oyuncu yere düştü ve birbirlerini itmeye başladılar. IJsselmeervogels oyuncusunun parmaklarının GVVV oyuncusunun yüzüne yakınlaşmasının ardından oyuncu tekrar yere yığıldı.

Maçın spikeri futbolcuyu numara yapmakla suçlarken, hakem duruma müdahale etmedi.

Futbolcular tünele yöneldiğinde kavga orada patlak verdi. GVVV yardımcı antrenörü John van Beukering'in, IJsselmeervogels defans oyuncusu Kermo Dumay'a vurduğu iddia ediliyor.

Bildirildiğine göre, darbe sonucu 25 yaşındaki Dumay yere düştü ve yedi dişi kırıldı. Düzeni sağlamak için polis müdahale etti. Hastaneye kaldırılan futbolcunun ağzına beş dikiş atıldı. Bu gelişme "Need To Know" tarafından duyuruldu.

IJsselmeervogels teknik direktörü Willem Leushuis, saldırıyı bir "sokak kavgasına" benzeterek olayın çok korkutucu olduğunu belirtti.

Olayın ardından GVVV kulübü, John van Beukering ve kardeşi olan teknik direktör Dennis van Beukering ile olan sözleşmelerini feshetti.

John van Beukering ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, kavga sırasında 20-30 kişinin birbirini ittiğini söyledi. Kendisine de iki-üç kez vurulduğunu ancak kimin vurduğunu görmediğini iddia etti.

“İki seçeneğiniz kalıyor: ya gitmek ya da kendinizi savunmak. Ben de vurdum,” dedi.

Van Beukering, Dumay'a vurup vurmadığını tam olarak bilmediğini, belki elinin ağzına çarpmış olabileceğini söyledi. Bunu video kayıtları aracılığıyla netleştirmeyi umduğunu belirtti.

Dumay ise olayı "akıl almaz" olarak nitelendirerek polise şikayette bulunacağını açıkladı. Dişlerinin tamamen iyileşmesinin bir yıl sürebileceğini ifade etti.

GVVV kulüp başkanı Hans Schinkel ise olayın basit bir kavga olarak görülemeyeceğini vurguladı. Bunun ağır yaralama vakası olduğunu ve kulübün bu tür şiddet olaylarıyla anılmak istemediğini belirtti.

GVVV, Hollanda amatör futbolunun en üst seviyesi olan Tweede Divisie'de mücadele etmektedir.

Kavga nedeniyle maç yarıda kaldı. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), maçın devam edip etmeyeceğine veya başka bir karar alınıp alınmayacağına karar verecek.

IJsselmeervogelsGVVVHollanda FutboluKNVBSpor
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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