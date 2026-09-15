Andijon, Olimpik-MobiUz engelini dramatik bir şekilde aşarak çeyrek finale yükseldi

Özbekistan Kupası'nın son 16 turu, gerçek bir futbol gerilimine ve izleyicilerin nefesini tutarak izlediği inanılmaz bir dramaya sahne oldu. Vadinin önde gelen takımlarından Andijon, kendi sahasında genç ve hırslı Olimpik-MobiUz ekibini ağırladı. Karşılaşmanın başında 'kartallar' iki farklı öne geçse de, konuk ekip ikinci yarının hemen başında 5 dakika içinde bulduğu iki golle skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı. 120 dakikalık sinir bozucu ve yoğun mücadelenin ardından kazanan penaltı atışlarıyla belli oldu.

Piyangoya benzetilen bu belirleyici vuruşlarda Andijonlu futbolcular soğukkanlılıklarını koruyarak galibiyete uzandı ve Özbekistan Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı. Özellikle Andijon kadrosunda Dragan Cheran, Azizbek Turgunboyev, Islom Tohtahojayev ve Martin Boake gibi yıldızların sahaya çıkması maçın kalitesini daha da artırdı. Peki, Olimpik-MobiUz 2-0'lık skoru nasıl çevirdi, Andijon'u penaltılarda ne kurtardı ve 'kartallar' bu yıl kupayı havaya kaldırabilecek mi?

«2-0'dan 2-2'ye»: 14 dakika içinde yaşanan büyük drama

Andijon'daki Bobur Arena'da gerçekleşen mücadelenin en sıcak anları:

43. dakika — Ashortia'dan ilk vuruş: İlk yarının son dakikalarında etkili bir atak geliştiren Imeda Ashortia, skoru açarak ev sahibini öne geçirdi (1-0);

47. dakika — Turdimurodov'dan hızlı gol: İkinci yarının başlamasıyla birlikte Rustam Turdimurodov rakip kaleciyi bir kez daha avlayarak Andijon'un üstünlüğünü pekiştirdi (2-0);

52 ve 57. dakikalar — Olimpik-MobiUz'dan şimşek gibi geri dönüş: İki farklı geride olan gençler pes etmedi; önce 52. dakikada Ravshanbek Abdumannonov, 5 dakika sonra ise 57. dakikada oyuna sonradan giren Daler Tuhsanov gol atarak skoru 2-2'ye getirdi;

Taktiksel hamleler ve ekstra süre: Normal süre berabere bittikten sonra uzatma bölümlerinde de her iki takım savunmada sağlam durdu.

Yıldızlar geçidi: Cheran ve Turgunboyev'in katkısı

Kartallar'ın süper kadrosu ve teknik direktör rotasyonu:

Dragan Cheran sahada: İkinci yarıda Martin Boake'nin yerine oyuna giren tecrübeli golcü Dragan Cheran, takımın hücumlarına içerik ve baskı kattı;

Azizbek Turgunboyev'in hareketliliği: 59. dakikada oyuna dahil olan Azizbek Turgunboyev ve Polathuja Holdorhonov, rakip savunmayı sürekli meşgul ederek tehlikeli pozisyonlar yarattı;

Islom Tohtahojayev'in kaptanlık tecrübesi: Savunmanın merkezinde görev yapan Tohtahojayev ve Odilbek Abdumajidov ikilisi, uzatmalarda rakibin hızlı kontra ataklarını kesmede kilit rol oynadı;

Kaleci kurnazlığı: Olimpik-MobiUz teknik heyeti, 119. dakikada penaltı serisi için özel olarak Shahboz Ismatullayev'i oyuna aldı ancak bu karar konuk ekibi kurtarmaya yetmedi.

Sinirlerin piyangosu: Çeyrek final bileti Andijon'un!

Penaltı serisi ve turnuvadaki bir sonraki aşamanın görünümü:

Soğukkanlı final: Penaltı atışlarında Andijonlu oyuncuların yüksek becerisi ve tecrübesi konuştu; 'kartallar' galibiyet golünü atarak bir üst turun biletini aldı;

Çeyrek finalistlerin sayısı artıyor: Bu dramatik başarıyla Andijon, Lokomotiv'in ardından ülke kupasında çeyrek finale cesur bir adım attı;

Taraftar sevinci: Kendi sahasında 120 dakika süren zorlu mücadelenin ardından gelen galibiyet, vadideki futbolseverlere gerçek bir bayram havası yaşattı.

Andijon'un bu zorlu ama iradeli galibiyeti, takımın bu yılki Özbekistan Kupası'nda şampiyonluk için ciddi bir aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Andijon'un 2-0'lık üstünlüğü koruyamayıp işi penaltılara götürmesinin temel sebebi neydi; rehavet mi yoksa Olimpik-MobiUz gençlerinin beklenmedik hırsı mı? Dragan Cheran, Azizbek Turgunboyev ve Islom Tohtahojayev gibi liderlerle 'kartallar' bu yıl Özbekistan Kupası'nı kazanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu şiddetli kupa mücadelesinin analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!