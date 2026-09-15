Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top adaylığını destekledi

·5·Spor
Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top adaylığını destekledi

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne layık olduğu yönündeki iddialı açıklamasını tamamen desteklediğini belirtti. Alman çalıştırıcı, futbolcunun kendine olan yüksek güveninin takım ortamını olumsuz etkilemeyeceğini ve özgüveninin bir sorun teşkil etmediğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, geçtiğimiz hafta Lamine Yamal kendisinin ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu, ancak prestijli bireysel ödülün kendisine verilmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklama futbol dünyasında çeşitli tartışmalara yol açsa da, Katalan ekibinin hocası bu durumu doğal karşıladı.

Flick'in güveni ve Yamal'ın sonuçları

Racing Santander maçı öncesindeki basın toplantısında teknik direktör, genç futbolcunun kendine olan güveninin tamamen haklı olduğunu belirtti. Hansi Flick, Yamal'ın kulüp ve milli takım düzeyindeki başarılarının yanı sıra sergilediği olağanüstü performansın, bu prestijli ödülü hak ettiğini gösterdiğini kaydetti.

«O, açık fikirli ve kendine güvenen biri. Yamal bu sezon ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. O gerçekten olağanüstü bir futbolcu», dedi Hansi Flick. Teknik direktör ayrıca, futbolcunun La Liga ve İspanya Süper Kupası'ndaki başarılarının yanı sıra milli takımla kazandığı kupaların da haklılığını kanıtladığını ekledi.

Sahadaki yetenek ve takım yaklaşımı

Flick'e göre, Lamine Yamal'ın sahada rakiplerine karşı sergilediği özgüven ve beceri, karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bire bir veya birden fazla savunmacıya karşı durumlarda taraftarları hayrete düşürebildiğini özellikle vurguladı.

Daha önce Hansi Flick, kariyeri boyunca aşırı yıldız hastalığının takım başarısına zarar verebileceği konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu. Ancak uzman, Yamal'ın Altın Top hedeflerinin takım için dikkat dağıtıcı bir faktör haline gelmeyeceğini umduğunu belirtti ve öğrencisine tam destek verdiğini doğruladı.

Avvalroq Hansi Flik o'z faoliyati davomida ortiqcha yulduzlik kasalligi jamoa muvaffaqiyatiga ziyon yetkazishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirgan edi. Biroq mutaxassis Yamalning «Oltin to'p» uchun intilishlari jamoa uchun chalg'ituvchi omilga aylanib qolmasligiga umid bildirdi va o'z tarbiyalanuvchisini har tomonlama qo'llab-quvvatlashini tasdiqladi.

Lamine YamalHansi FlickBarcelonaBallon d'OrLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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