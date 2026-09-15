Samsung, Avrupa'da yeni Galaxy A18 4G akıllı telefonunu tanıttı

·8·Teknoloji
Samsung, Avrupa'da yeni Galaxy A18 4G akıllı telefonunu tanıttı

Samsung, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni bütçe dostu cihazını resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, Galaxy A18 4G akıllı telefonu Avrupa pazarında satışa sunuluyor ve cihaz hemen Fransa'nın resmi web sitelerinde yerini aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni model, önceki nesle kıyasla bir dizi iyileştirmeyle geliyor ve tüketicilerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Özellikle Fransız pazarında 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip konfigürasyon, 280 avro fiyat etiketiyle sunuluyor. Satışların 18 Eylül'de başlaması planlanıyor.

Teknik özellikler ve yeni işlemci

Cihazın en önemli yeniliklerinden biri donanım tarafında gerçekleşti. Önceki Galaxy A17 4G modelinde kullanılan MediaTek Helio G99 işlemcisinin yerini, bu kez yeni Samsung Exynos 1610 platformu aldı. İlginç olan ise, bu işlemcinin henüz geniş kitlelere resmen tanıtılmamış olmasıdır.

Akıllı telefon, 2340×1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Super AMOLED ekranla donatıldı. Damla çentik tasarımına sahip ön kamera 13 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Kamera ve dayanıklılık göstergeleri

Ana kamera bloğu iki modülden oluşuyor: 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel yardımcı lens. Cihazda optik görüntü sabitleme (OIS) bulunmuyor ve maksimum video kayıt kalitesi saniyede 30 kare hızında Full HD ile sınırlı.

Samsung ayrıca kasa korumasını da önemli ölçüde güçlendirdi. Galaxy A17 modeli IP54 koruma sınıfına sahipken, yeni Galaxy A18 IP64 standardını karşılıyor. 7,7 milimetre kalınlığındaki akıllı telefon 196 gram ağırlığında.

Batarya ve uzun süreli destek

Akıllı telefon, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve 25 W hızlı şarj desteği sunuyor. Üreticinin verilerine göre batarya ömrü 1200 tam şarj döngüsü için tasarlandı.

Cihaz kutudan Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzü ile çıkıyor. En önemli avantajlardan biri, Samsung'un bu model için sadece güvenlik yamalarını değil, aynı zamanda Android güncellemelerini de tam altı yıl boyunca düzenli olarak sunacağını taahhüt etmesidir.

SamsungGalaxy A18Akıllı TelefonAndroid 17Exynos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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