Evine giren hırsıza gününü gösteren 82 yaşındaki Willie Murphy herkesin ilgi odağı oldu

·49·Dünya
Evine giren hırsıza gününü gösteren 82 yaşındaki Willie Murphy herkesin ilgi odağı oldu

New York'ta 82 yaşındaki Willie Murphy, evine zorla giren bir adama karşı koyarak olaydan sonra internette fenomen oldu. Saldırgan, hasta numarası yaparak kapıyı açtırmaya çalıştı ancak yaşlı kadın ona inanmadı.

Olay gecesi bir adam Murphy'nin kapısını çaldı, hasta olduğunu söyleyerek ambulans çağırmasını istedi. Kadın şüphelendi ve kapıyı açmadı.

Kısa bir süre sonra adam kapıyı kırarak içeri girdi.

Ancak saldırgan, sıradan bir yaşlı kadınla değil, düzenli spor yapan 82 yaşındaki bir vücut geliştirmeciyle karşılaştı.

Murphy, ev eşyalarını kullanarak saldırgana karşı koydu ve polis gelene kadar onu etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, 102 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Polis olay yerine geldiğinde, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra röportaj veren 82 yaşındaki kadın, durumu sakin bir şekilde açıklayarak kısa ve akılda kalıcı şu cümleyi kurdu:

"Yanlış evi seçti."

Willie MurphyNew YorkVücut GeliştirmeciSavunmaCesaret
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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