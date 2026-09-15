Al-Ain, Al-Nassr'a 4 gol attı: AFC Şampiyonlar Ligi'nde büyük sansasyon!

·45·Spor
Al-Ain, Al-Nassr'a 4 gol attı: AFC Şampiyonlar Ligi'nde büyük sansasyon!

AFC Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında tüm kıta futbolunu sarsan dev bir sonuç kaydedildi. Suudi Arabistan'ın yıldızlarla dolu dev kulübü Al-Nassr, deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Ain'e konuk oldu ve 0-4'lük skorla şok edici ve utanç verici bir mağlubiyet aldı. Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix ve savunmada Simakan gibi dünyaca ünlü yıldızlarla sahaya çıkan Riyad ekibi, ev sahibinin yoğun baskısı karşısında tamamen çaresiz kaldı.

Al-Ain forması giyen Hussein Rahimi 25. ve 63. dakikalarda attığı gollerle duble yaparak kahramanlaşırken, Soufiane Rahimi 72. dakikada farkı açtı, 85. dakikada ise Yunan lejyoner Georgios Giakoumakis skoru belirledi. Al-Nassr savunmasının ve kaleci Al-Aqidi'nin dağınık oyunu, hücum hattının ise rakip savunmayı geçememesi, Suudi ekibinin turnuvaya felaket bir başlangıç yapmasına neden oldu. Peki, Asya'nın en değerli takımı BAE'de nasıl bu kadar ağır bir yenilgi aldı, Ronaldo ve arkadaşları neden sahada varlık gösteremedi ve Al-Ain hangi taktikle kazandı?

Al-Ain'den 4 gollü cevap: Maçın adım adım draması

BAE'deki karşılaşmada gollerin geldiği kritik dakikalar:

  • 25. dakika — Rahimi'nin ilk darbesi: Hussein Rahimi 25. dakikada perdeyi açarak ev sahibini öne geçirdi ve Al-Nassr savunmasındaki boşlukları ortaya çıkardı (1-0);

  • 63. dakika — Duble ve şaşkınlık: İkinci yarının ortalarında yine Hussein Rahimi, Suudi ekibinin kalesini ikinci kez havalandırarak duble yaptı (2-0);

  • 72. dakika — Soufiane Rahimi'den yıkıcı gol: Al-Ain'in yıldızı Soufiane Rahimi 72. dakikada skoru 3-0'a getirerek maçın kaderini belirledi;

  • 85. dakika — Giakoumakis'ten son nokta: Maçın sonlarına doğru oyuna giren Georgios Giakoumakis dördüncü golü atarak Al-Nassr'ı tamamen teslim aldı (4-0).

Ronaldo, Mane ve Felix: Yıldızların gölgede kaldığı gece

Al-Nassr'ın ünlü yıldızlarının düşük performansları ve istatistikleri:

  • Hücum hattının felci: Cristiano Ronaldo (6.8 puan), Sadio Mane (6.0) ve Joao Felix (7.1) üçlüsü, 90 dakika boyunca Al-Ain savunma duvarını aşmak için hiçbir etkili çözüm üretemedi;

  • Savunmadaki dağınıklık: Riyad kulübünün savunması ve kaleci Al-Aqidi (5.8 puan) maç boyunca ciddi hatalar yaparak rakip forvetlere kolay şut imkanı tanıdı;

  • Takım puanları farkı: Al-Ain kadrosunda 8.6 puan alan Rahimi ve 8.0 puanla Gamarra öne çıkarken, Al-Nassr'ın genel takım puanı sadece 6.4'te kaldı (ev sahibi 7.3).

AFC Şampiyonlar Ligi'nde sansasyonel başlangıç: Suudi devi krizde mi?

Bu ağır mağlubiyetin puan durumu ve turnuva üzerindeki etkileri:

  • Al-Ain'den güçlü mesaj: BAE kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kıtanın favorilerinden birini farklı mağlup ederek turnuvadaki iddiasını kanıtladı;

  • Al-Nassr için utanç verici darbe: Milyarlık transferler ve dünya futbolunun efsanelerini barındıran kulübün 0-4 kaybetmesi, Suudi medyasında ve taraftarlar arasında sert eleştirilere yol açtı;

  • Teknik ekip baskı altında: Takım içindeki taktiksel dengesizlik ve yıldızların verimsiz oyunu, teknik heyetin geleceğini ciddi şekilde sorgulatıyor.

Al-Ain'in Al-Nassr karşısında aldığı bu büyük ve acımasız galibiyet, futbolda yıldız isimlerin değil, saha içindeki uyum ve disiplinin kazandırdığını bir kez daha gösterdi.

Sizce Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Joao Felix gibi süper yıldızlara sahip Al-Nassr'ın Al-Ain'e 0-4 gibi utanç verici bir skorla yenilmesinin sorumlusu kim; teknik direktörün taktiği mi yoksa yıldızların vurdumduymazlığı mı? Al-Nassr bu ağır darbeden sonra toparlanıp AFC Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için savaşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Asya futbolundaki bu dev sansasyonu tüm futbolsever dostlarınızla paylaşın!

Al-NassrAl-AinAFC Şampiyonlar LigiCristiano RonaldoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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