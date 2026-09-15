Doğu Avrupa'da yıllardır süren kanlı silahlı çatışma, dünya diplomasisinin en deneyimli temsilcileri tarafından endişe verici değerlendirmelere konu oluyor. Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki askeri harekatın mevcut karakterine ilişkin beklenmedik ve sert bir açıklama yaptı. Türk baş diplomat, cephedeki durumun artık tarafların kaynaklarını tüketmeye yönelik bir «yıpratma savaşı» (war of attrition) değil, bir «topyekun imha savaşına» (war of annihilation) dönüştüğünü vurguladı. Tırmanışın boyutunun her geçen gün genişlediğini belirten Fidan, küresel felaketleri ve savaşın diğer bölgelere yayılmasını önlemek için çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Bu arada, Kiev diplomasisinin başındaki isim Andriy Sibiga, Ukrayna tarafının Türkiye zemininde Volodimir Zelenski ile Vladimir Putin arasında doğrudan bir görüşme yapmaya hazır olduğunu ve bu müzakerelerin savaşı durdurmaya hizmet edebileceğini açıklamıştı. Peki, Ankara'nın baş diplomatı neden savaşın yeni ve yıkıcı bir aşamasından endişe duyuyor, Türkiye yeniden barış müzakerelerinin merkezi olabilir mi ve Putin ile Zelenski'nin tarihi görüşmesi ne zaman gerçekleşebilir?

«İmha savaşına dönüştü»: Hakan Fidan'ın korkutucu değerlendirmesi

Türkiye dış politika kurumunun başkanının Bakü'den gönderdiği acil uyarı:

«Yıpratma» aşaması sona erdi: «Ukrayna'daki yıpratma savaşı artık tam bir imha savaşına dönüştü», dedi Hakan Fidan;

Hedefsiz bölge kalmadı: Bakan, günümüzde askeri saldırıların hedefi olmayan güvenli bir bölge kalmadığını ve sivil kayıpların sürekli arttığını kaydetti;

Küresel felaket riski: Fidan'a göre, askeri harekat durdurulmazsa, çatışmanın boyutu zamanla geometrik bir hızla büyüyerek diğer komşu devletlere ve bölgelere yayılabilir.

Türkiye zemini ve Ankara'nın baş arabuluculuk misyonu

Erdoğan ekibinin barış formülü ve uluslararası girişimleri:

Acil ateşkes çağrısı: Türkiye, yeni felaketleri önlemek amacıyla tüm tarafları derhal silah bırakmaya ve müzakere masasına dönmeye teşvik ediyor;

İki tarafla eşit diyalog: Ankara, hem Moskova hem de Kiev ile doğrudan iletişimi sürdüren tek NATO ülkesi olarak arabuluculuk potansiyelini aktif bir şekilde kullanıyor;

Karadeniz güvenliği: Türkiye, bölgesel güvenliği koruma ve insani koridorları yeniden tesis etme konusunda liderlik rolünü üstlenmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Zelenski ve Putin görüşmesi: Ukrayna onay verdi

Kiev'in pozisyonu ve olası müzakere şartları:

Türkiye'de yüz yüze görüşme: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, Temmuz ayında Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerin ardından Kiev'in Zelenski ve Putin'in Türkiye'de buluşmasına tamamen hazır olduğunu belirtti;

Beklenen temel sonuç: Ukrayna diplomasisinin başındaki isme göre, iki devlet başkanının yüz yüze görüşmesinin ardından savaşta resmi bir ateşkes anlaşmasına varılabilir;

Diplomatik buzların erimesi: Eğer Türkiye tarafları aynı masa etrafında toplayabilirse, bu 2022 İstanbul müzakerelerinden bu yana savaşı diplomatik yollarla bitirme konusundaki en büyük başarı olacaktır.

Hakan Fidan'ın Bakü'den yaptığı bu kararlı ve ağır açıklama, dünya kamuoyuna bu savaşın sadece iki ülkeyi değil, tüm kıtayı felakete sürüklediğini hatırlatan ciddi bir sinyal oldu.

Sizce Hakan Fidan'ın «savaş imha aşamasına geçti» sözleri cephedeki gerçek durumu ne kadar doğru yansıtıyor? Türkiye'nin arabuluculuğunda Volodimir Zelenski ve Vladimir Putin'in doğrudan görüşmesi yakın zamanda gerçekleşebilir ve savaşın durmasına yol açabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel güvenliği ilgilendiren bu önemli diplomatik analizi tüm dostlarınız ve yakınlarınızla paylaşın!