Avrupa Birliği'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Finlandiya medyasına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog şartları hakkında sert ve kararlı açıklamalarda bulundu. Avrupa diplomasisinin yeni lideri, Kremlin lideriyle telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu, ancak bu diyaloğun sadece Avrupa'nın «maksimal talep ve pozisyonları» temelinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Kallas, Rusya'nın kendi şartları altında başlatmak istediği her türlü diyalog formatını kesin bir dille reddettiğini vurguladı. Kallas stratejisini, «Rusya'nın talepleri maksimal düzeyde. Buna karşılık biz de kendi maksimal taleplerimizi öne sürmeliyiz, ancak o zaman müzakere pozisyonunda bir denge oluşur» şeklinde açıkladı.

İlginç olan şu ki, Kallas Moskova'ya şahsen gitme ihtimalinden bahsetmedi. Uzmanlar, Rusya Soruşturma Komitesi'nin, Estonya'daki Sovyet askerleri anıtlarının sökülmesi nedeniyle Kallas hakkında resmi bir ceza davası açtığını ve onu arananlar listesine aldığını hatırlatıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Kallas'ın müzakerelere katılma iddialarına «boşuna» diyerek kısa bir yanıt vermişti. Peki, Kaja Kallas'ın bu sert baskısı Brüksel ile Moskova arasındaki ilişkileri nasıl değiştirecek, telefon görüşmesi gerçekten gerçekleşebilir mi ve Kremlin, Avrupalı diplomatın bu ültimatomuna nasıl yanıt verecek?

«Rusya'nın şartlarına hayır!»: Kaja Kallas'ın maksimal talep stratejisi

Avrupa Birliği'nin yeni dış politika liderinin öne çıkan temel görüşleri:

Telefon görüşmesine hazırlık: Kallas, Finlandiya basınına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan telefon görüşmesi yapma ihtimalini dışlamadığını belirtti;

«Sadece maksimal pozisyonlardan»: «Rusya'nın talepleri maksimal düzeyde. Buna karşı biz de kendi maksimal taleplerimizi ortaya koymalıyız ki müzakere masasında güç dengesi sağlansın» dedi Kallas;

Kremlin'in şartlarının reddi: Avrupa Komisyonu temsilcisi, Rusya'nın öne sürdüğü tek taraflı şartlar ve ültimatomlar temelindeki her türlü diyaloğu kesinlikle desteklemeyeceğini açıkça ifade etti.

Moskova'daki ceza davası ve arama kararı: Kallas neden Rusya'ya gidemez?

Avrupalı diplomatın kişisel güvenliği ve hukuki kısıtlamalar:

Ziyaret hakkında sessizlik: Kallas'ın diyaloğu sadece telefon formatında görmesi ve Moskova'ya gitmekten hiç bahsetmemesi tesadüf değil;

Sovyet anıtları krizi: Estonya Başbakanı olduğu dönemde ülke genelindeki Sovyet dönemi anıtlarının sökülmesi nedeniyle Rusya Soruşturma Komitesi hakkında ceza davası açmıştı;

Aranan Avrupalı diplomat: Rus resmi makamlarının onu arananlar listesine alması nedeniyle, Kallas'ın Moskova'ya adım atması hukuki ve siyasi açıdan tamamen imkansız hale gelmiştir.

Mariya Zaharova'nın sert tepkisi: «Zrya» (Boşuna)

Moskova'nın tutumu ve diplomatik engeller:

Bahar dönemi talepleri: Kaja Kallas, daha bahar aylarında Rusya ile yapılacak her türlü küresel müzakerede kendi doğrudan katılımını talep etmişti;

Zaharova'nın tek kelimelik reddi: O dönemde Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupalı siyasetçinin hırslarını küçümseyerek «Zrya» (Boşuna çaba) şeklinde değerlendirmişti;

Diyalog beklentisi: Moskova'nın uzlaşmaz tavrı ve Kallas'ın kararlı duruşu göz önüne alındığında, Putin ile Avrupa diplomasisi lideri arasındaki bir telefon görüşmesinin yakın gelecekte gerçekleşmesi büyük şüphe uyandırıyor.

Kaja Kallas'ın bu açıklaması, Avrupa Birliği'nin Rusya ile olası müzakerelerde kendi şartlarını kararlılıkla dikte etme niyetinde olduğunu gösterdi.

Sizce Kaja Kallas'ın «maksimal pozisyonlardan konuşma» yöntemi Rus yönetimini taviz vermeye zorlayabilir mi, yoksa bu tutum Brüksel ile Moskova arasındaki diplomatik buzları daha da mı derinleştirir? Kallas'ın Rusya tarafından aranıyor olması, Avrupa diplomasisi lideri olarak görevini nasıl etkiler? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa siyasetindeki bu sıcak gelişmeyi tüm dostlarınızla ve uluslararası analiz meraklılarıyla paylaşın!