“Sıradan madeni para” sandığı 18 yaşındaki genç, duvarın içinden milyonlarca avroluk altın buldu

Belçika'daki bir şantiyede çalışan 18 yaşındaki Kobe, sıradan 1 avroluk madeni paralar bulduğunu sanıyordu. Ancak sonraki keşfi hayal ettiğinden çok daha değerli çıktı.

Kobe ve iş arkadaşları, eski bir bodrum duvarını incelerken altın külçeler, madeni paralar ve diğer altın parçaları buldular.

Başlangıçta sıradan madeni paralar olduğu düşünülen buluntunun, daha sonra yaklaşık 9 milyon avro değerinde bir hazine olduğu anlaşıldı.

İlk bakışta sıradan bir madeni para gibi görünen buluntunun ardından milyonlarca avroluk bir hazine çıktı.

En ilginç soru ise şu: Hazine kime ait?

İşçiler buluntu hakkında derhal yetkililere haber verdi. Yetkililer şu anda hazinenin gerçek sahibini belirlemek için soruşturma yürütüyor. Kobe'nin şantiyedeki sıradan günü, beklenmedik bir hazineyi keşfetmesiyle sona erdi. Ancak servet henüz onun tasarrufunda değil; kime ait olduğunu belirleme çalışmaları devam ediyor.