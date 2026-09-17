Hindistan, ABD'yi Rusya ve İran yaptırımlarının sonuçları konusunda sert bir şekilde uyardı

Dünya ekonomisi ve uluslararası enerji piyasasında, ABD ile Asya'nın en büyük devlerinden biri olan Hindistan arasında yeni bir jeopolitik çatışma alevleniyor. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi, merhum Senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyan, Rusya ve İran'a karşı kapsamlı ikincil yaptırımlar paketini 262 kongre üyesinin oyuyla (159'a karşı) onaylayarak yasa tasarısını doğrudan Başkan Donald Trumptarafından imzalanmak üzere gönderilmesinin ardından, Yeni Delhi'den Washington'a karşı sert ve kararlı bir yanıt geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak, Amerikalı yetkilileri bu tek taraflı kısıtlamaların sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda tüm dünya enerji piyasası için yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda açıkça uyardı.

Açıklamada Yeni Delhi, 1,4 milyar kişilik nüfusunun enerji güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu, kaynakları çeşitlendirmeye ve piyasa koşullarına göre Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini vurguladı. Yasada ise Rus petrol ve gazını satın almaya devam eden ülke ve şirketlere karşı yüzde 100'e varan ithalat vergileri uygulanması ve "gölge filo"larının hedef alınması öngörülüyor.

Peki, Donald Trump bu yasayı veto mu edecek yoksa imzalayacak mı? Hindistan ekonomik egemenliğini korumak için hangi adımları atacak ve bu yaptırımlar dolar hegemonyası ile petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek?

«1,4 milyar nüfusun güvenliği tartışmaya kapalıdır»: Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama

Yeni Delhi yetkililerinin ABD Kongresi kararına verdiği yanıtın detayları:

«Sonuçlar konusunda açıkça uyarıldı»: Hindistan tarafı, son aylarda Washington ile yapılan üst düzey görüşmelerde, bu tür cezai tedbirlerin sadece ikili ilişkilere değil, uluslararası piyasaya da vereceği ağır zararları açıkça anlattıklarını belirtti;

1,4 milyarlık faktör: Ülkenin enerji güvenliğinin en yüksek ulusal öncelik olduğu ve halkın çıkarları doğrultusunda kaynakları çeşitlendirme ve petrol satın alma özgürlüğünün korunacağı vurgulandı;

«Her türlü önlemi alacağız»: Hindistan hükümeti, ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli tüm sert adımları atmaya hazır olduğunu resmen açıkladı;

İş dünyası ve sanayi ile koordinasyon: Hükümet, ulusal petrol ve sanayi birlikleriyle birlikte ABD yaptırımlarının sonuçlarına yanıt vermek için acil durum planını devreye sokuyor.

Lindsey Graham'ın «yaptırım silahı»: %100 vergiler ve hedefte «gölge filo»

ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yasa tasarısının temel maddeleri:

159'a karşı 262 oy: Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun oyuyla kabul edilen bu devasa belgenin resmen yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi;

%100 ithalat vergileri: Yasa tasarısı, başkana Rusya'dan petrol ve gaz satın almaya devam eden her türlü ülke ve şirkete karşı %100'e varan gümrük vergileri uygulama konusunda sınırsız yetki veriyor;

«Gölge filo»ya darbe: Rus petrolünü deniz yoluyla taşıyan tankerlerin ve sigorta kuruluşlarının uluslararası ticaretten tamamen dışlanması hedefleniyor;

Trump için «esneklik boşluğu»: Belgede, ulusal çıkarlara uygun olması durumunda ABD başkanına yaptırımları geçici olarak durdurma (dondurma) yetkisi de verilmiştir.

Jeopolitik çıkmaz: Washington Hindistan'ı kaybedebilir mi?

Uzmanlar ve uluslararası ekonomistlerin bu çatışmaya ilişkin analitik sonuçları:

Stratejik ortaklık tehlikede: ABD için Hindistan, Asya'da Çin'i dengeleyen en önemli ortak (QUAD üyesi) olarak görülüyor; Yeni Delhi'ye %100 vergi uygulanması bu ittifaka ciddi bir darbe vuracaktır;

Petrol fiyatlarında patlama: Hindistan Rus petrolünü almayı durdurmaya zorlanırsa, küresel piyasada hammadde kıtlığı başlayacak ve petrol fiyatları tüm tahminlerin üzerine çıkacaktır;

Trump'ın olası tercihi: Pek çok analiste göre Trump, ticaret diplomasisinde ulusal çıkarlar maddesini kullanarak Hindistan'a karşı tam kapsamlı vergi uygulamaktan kaçınabilir veya dondurma yolunu seçebilir.

Hindistan'ın bu sert itirazı, küresel yaptırımlar döneminde büyük egemen devletlerin artık kendi ulusal çıkarlarını ve enerji güvenliklerini her türlü dış baskının üzerinde tuttuklarını gösteren önemli bir jeopolitik çıkıştır.

Sizce Donald Trump, ABD Kongresi'nin onayladığı bu %100'lük yaptırım yasasını imzalayarak Hindistan ile ilişkileri gerginleştirecek mi, yoksa veto mu edecek? Hindistan gibi dev ekonomilerin yaptırımlara boyun eğmemesi, ABD'nin dünya ticaretindeki tek hakimiyetini zayıflatmaz mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik ve küresel petrol piyasasındaki bu ses getiren çatışmanın analizini tüm siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!