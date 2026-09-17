Olimpiyat yarışları timsahların yaşadığı nehirde yapılacak

2032 Olimpiyat Oyunları'nda kürek yarışlarının timsahların yaşadığı Fitzroy Nehri'nde yapılması planlanıyor. Bu konuda The Athletic haber verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin söz konusu nehri yarışmaların yapılacağı yerlerden biri olarak onayladığı belirtildi.

Daha önce 2032 Brisbane Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için spor altyapısının inşası ve modernizasyonundan sorumlu olan GIICA kuruluşu, Fitzroy Nehri'ni kano ve kayak yarışmaları için uygun bulmuştu. Uzmanlar nehrin temel parametrelerini inceleyerek uluslararası spor federasyonu gerekliliklerini karşıladığını bildirdi.

Ancak bölgede timsahların bulunması güvenlik sorununu gündeme getiriyor. Queensland Başbakanı David Crisafulli, bölgesel yönetimin sporcuların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını açıkladı.

Avustralya milli kürek takımı Fitzroy Nehri'nde düzenli olarak antrenman yapıyor. Ayrıca burada üniversiteler arası yarışmalar da düzenleniyor.

2032 Yaz Olimpiyatları Avustralya'nın Brisbane şehrinde yapılacak. Yarışmaların bazı türlerinin şehir dışındaki bölgelerde, bu bağlamda bölgesel merkezlerde yapılması öngörülüyor.

Fitzroy Nehri, Queensland'deki büyük su havzalarından biri olup doğal peyzajı ve timsahların yaşadığı bölgelerden biri olmasıyla da tanınır.