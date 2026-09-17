60 yaşında üçüncü kez anne oldu: 15 yıl önce dondurulan yumurtalar beklenmedik bir mucizeye dönüştü

Moskova'da 60 yaşındaki Marina K., 15 yıl önce dondurduğu kendi yumurtalarını kullanarak üçüncü kez anne oldu. Biyoloji bilimleri doktoru olan kadın, yaşlanma süreçlerini araştırmasının yanı sıra kendi hayatında da tıbbın sunduğu nadir imkanlardan yararlandı.

Marina K., yumurtalarını 2010 yılında dondurdu. 15 yıl sonra, IVF (tüp bebek) yöntemiyle hamile kaldı.

15 yıl önce saklanan yumurtalar, 60 yaşında tekrar çocuk sahibi olmasını sağladı.

Hamilelik sürecinde doktorlar kadını düzenli olarak takip etti. Kontroller sırasında rahim miyomu tespit edildi. Bu nedenle hamileliğin 38. haftasında sezaryen ile doğum yapılmasına karar verildi. Ameliyat sırasında iyi huylu tümör de çıkarıldı.

Operasyon sonucunda sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Doktorlar sadece anne ve bebeğin durumunu kontrol etmekle kalmadı, aynı zamanda rahmi korumayı da başardı.