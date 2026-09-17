Kazakistan'da baba ve kızının düğün dansı internette viral oldu (video)

Kazakistan'da bir düğün töreninde baba ve kızının birlikte dans ettiği video sosyal medyada viral oldu.

Videoda, PSY'ın “Gentleman” şarkısı çalarken baba ve kızının ritme uygun şekilde coşkulu bir dans sergilediği görülüyor. Performansları düğün misafirlerinin de ilgisini çekti ve bazı konuklar dansa katıldı.

Özellikle babanın kızıyla birlikte özgür ve neşeli bir şekilde dans etmesi, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Video, Kazakistan internet segmentinde hızla yayılarak kullanıcılar tarafından çeşitli yorumlarla paylaşılıyor.