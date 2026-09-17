Birleşik Krallık, Starlink sistemine alternatif olarak stratosferden internet dağıtmayı planlıyor

Birleşik Krallık, küresel çapta popüler olan Starlink gibi uydu iletişim sistemlerine özgün bir alternatif oluşturmak için çalışmalara başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu kez odak noktası stratosferde haftalarca uçabilen yüksek irtifa insansız hava araçları. Bu girişimin, ülke genelinde ve yer altyapısının bulunmadığı diğer bölgelerde iletişim ve internet kararlılığını sağlamada önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Britanya'nın İleri Araştırmalar ve Buluşlar Ajansı ARIA, bu alandaki Enduring Atmospheric Platforms programı için 94 milyon dolar fon ayırdı. Şu anda bu proje kapsamında 18 farklı çalışma finanse ediliyor. Program üç buçuk yıl sürecek ve üç aşamadan oluşuyor: önce temel teknolojiler geliştirilecek, ardından hazır sistemler entegre edilerek test edilecek ve sonunda pratik uygulama aşamasına geçilecek.

Stratosferdeki sözde uyduların yetenekleri

Projenin temel amacı, HAPS olarak adlandırılan yüksek irtifa sözde uydularını kullanmaktır. Yaklaşık 19 kilometre irtifada hareket eden bu hava araçlarının, binlerce uyduyu yörüngeye fırlatmaya gerek kalmadan geniş bölgelere internet ve mobil iletişim sağlama gibi görevleri yerine getirmesi öngörülüyor. Programın ana hedeflerinden biri, 300 W gücünde telekomünikasyon ekipmanı taşıyabilen ve belirlenen bölgede en az bir hafta kesintisiz kalabilen bir platform oluşturmaktır.

Uzmanlar ve girişimler çeşitli mühendislik çözümleri sunuyor. Örneğin, Menapia girişimi, yaklaşık 19 km irtifada çalışan ve tüm Birleşik Krallık bölgesini kapsayabilen bir drone ağı öngören Carousel projesini ilerletiyor. VFP Aerospace şirketi ise farklı bir konsept geliştirerek, tek bir aracın aşırı otonomisine güvenmek yerine, biri şarj için döndüğünde yerini otomatik olarak diğerinin aldığı kesintisiz bir değişim sistemi öneriyor. Bu tür dronların tahmini maliyeti 67 bin dolar civarında.

Geleneksel olmayan çözümler ve gelecek beklentileri

Projenin teknik kısmı sadece cihaz tasarımıyla sınırlı kalmayıp, kablosuz enerji aktarımı konularını da içeriyor. Scalable Laser şirketi, güçlü bir lazer ve fotoelektrik alıcılar kullanarak bir besleme sistemi geliştiriyor. Space Solar Engineering ise enerjiyi radyo frekansı ve mikrodalga radyasyonu yoluyla aktarma yollarını araştırıyor. En sıra dışı fikirlerden birini sunan Bath Üniversitesi araştırmacıları, yüksek irtifa araçlarının uçuş süresini artırmak için hava olayları ve arazi yapısı nedeniyle oluşan atmosferik yerçekimi dalgalarından yararlanmayı hedefliyor.

ARIA ajansı, güneş panelleriyle çalışan uçaklardan geleneksel pervaneler yerine dönen kanatlara sahip deneysel cihazlara kadar çeşitli tasarımları değerlendiriyor. Gelecekte bu tür sistemlerin gökyüzündeki gerçek iletişim kulelerine dönüşerek, devasa bölgeleri karmaşık uydu grupları olmadan da yüksek hızlı iletişimle destekleyebilmesi bekleniyor.