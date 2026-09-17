Avrupa'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

·3·Dünya
Avrupa'nın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan Vitantonio Lovallo 112 yaşında hayatını kaybetti. Vefatına kadar Avrupa'da yaşayan en yaşlı erkek olarak biliniyordu. Bu haber Corriere della Sera, ANSA ve Gerontology Research Group tarafından duyuruldu.

Lovallo, İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesinin Potenza iline bağlı Avigliano komünündeki Sarnelli köyünde yaşıyordu. 1914 yılında doğan Lovallo, Mart 2026'da 112. yaş gününü kutlamıştı.

Resmi belgelerde doğum tarihi 28 Mart 1914 olarak görünse de, Lovallo ve ailesi onun aslında 25 Mart'ta doğduğunu belirtiyordu. Gerontology Research Group'a göre, bu fark doğum kaydındaki gecikmeden kaynaklanıyordu.

Gençliğinde çobanlık ve katır sürücülüğü yapan Lovallo, İkinci Dünya Savaşı sırasında askere alındı. Eylül 1943'ten sonra Yunanistan'da Alman birlikleri tarafından esir alındı. Daha sonra Almanya'daki bir savaş esiri kampına gönderildi ve 8 Mayıs 1945'te serbest bırakıldı.

Savaştan sonra memleketi Basilicata'ya dönen Lovallo, ömrünün büyük bir kısmını Sarnelli'de geçirdi. İki kızı ve bir oğlu olmak üzere üç çocuğu vardı.

İki genç, şapka takan yaşlı bir adamın yanında gülümseyerek duruyor.

Avigliano Belediye Başkanı Giuseppe Mecca, Lovallo'nun vefatı üzerine onun hayatını; sadelik, enerji ve ailesine ile topraklarına duyduğu sevgiyle dolu uzun bir ömür olarak tanımladı.

Vitantonio Lovallo, 15 Eylül 2026'da Avigliano'da 112 yaşında vefat etti. Cenaze töreninin 17 Eylül'de Sarnelli köyündeki San Vincenzo Ferreri Kilisesi'nde yapılması planlandı.

Lovallo'nun vefatının ardından Avrupa'nın en yaşlı erkeği unvanı, 111 yaşındaki Portekizli Joaquim Varela'ya geçti. 1 Haziran 1915 doğumlu olan Varela'nın yaşı Gerontology Research Group tarafından onaylandı.

Bu arada, Avrupa'nın en yaşlı insanı 117 yaşındaki İngiliz Ethel Caterham'dır. 21 Ağustos 1909 doğumlu olan Caterham'ın ardından Varela, Avrupa'nın en yaşlı insanları listesinde 31 kadından sonra 32. sırada yer alıyor.

Vitantonio LovalloGerontology Research GroupSarnelliBasilicataAvrupa
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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